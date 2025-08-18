Ecuador prevé duplicar su producción de gas natural en campo ‘Amistad’ con inversión china

Quito, 18 ago (EFE).- Ecuador prevé duplicar su producción de gas natural en el campo Amistad con una nueva plataforma costa afuera, tras llegar a un acuerdo de inversión con la empresa Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), informó este lunes la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.

El campo Amistad es el único para esta extracción operado por la estatal Petroecuador y situado en una plataforma en el mar, a unos 72 kilómetros de la costa continental del sur del país andino.

Jaramillo avanzó que este mismo lunes se suscribirá un contrato especializado para «el reacondicionamiento de pozos costa afuera» con la Corporación Nacional de Petróleo de China, a fin de «incrementar de manera significativa la producción de gas natural» en el mencionado campo.

«Esta acción representa un hecho histórico para nuestra seguridad energética. Después de más de 10 años, el país retomará operaciones costa afuera con una plataforma ‘Jack up'», anotó en su rueda de prensa semanal.

De acuerdo a Jaramillo, con este proyecto se duplicará la producción de gas natural en el campo amistad y se garantizará el abastecimiento para generación eléctrica, el sector industrial y el consumo interno.

Precisó que en el proceso se presentaron tres empresas pero la adjudicación se dio a CNPC que, con 78 millones de dólares, fue la mejor propuesta, e indicó que los trabajos se realizarán desde octubre próximo hasta mayo de 2026, pero dijo desconocer de qué tipo de contrato se trata.

Jaramillo avanzó que inicialmente se contemplan cuatro intervenciones y, conforme se vayan obteniendo resultados, «existe la posibilidad de realizar más intervenciones en los pozos del campo Amistad».

Sin precisar fechas, comentó que «en unos días» se iniciará la movilización de la plataforma ‘jack up’ que llega desde China.

«Se producen cerca de 20 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y con estos trabajos se espera duplicar la capacidad productiva a diario. Se viene ejecutando reacondicionamiento en dos de los pozos que están cerrados y con eso se espera sumar 5 millones de pies cúbicos adicionales antes de que entre en operación ya la plataforma», indicó.

Reservas

Ya a finales de julio pasado, la estatal Petroecuador anunció que, con la apertura de dos pozos que estaban siendo reacondicionados, preveía aumentar en hasta cinco millones de pies cúbicos por día la producción de gas natural en el campo Amistad.

Los trabajos comprendían dos pozos cerrados del Bloque 6, a fin de recuperar zonas con perspectivas productivas y fortalecer la oferta nacional de gas natural a partir de este mes.

Según datos de Petroecuador, entre probadas y probables, las reservas certificadas del campo Amistad son de 167.300 millones de pies cúbicos de gas natural y recursos prospectivos de 241.000 millones de pies cúbicos. EFE

