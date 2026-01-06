Ecuador registra por primera vez una especie de avispa diminuta clave para la agricultura

Guayaquil (Ecuador), 6 ene (EFE).- Investigadores ecuatorianos registraron por primera vez en el país la presencia de la ‘Brachymeria pandora’, una diminuta avispa parasitoide que es clave para el control biológico en ecosistemas naturales y agrícolas, informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

De acuerdo con los investigadores, 42 avispas adultas fueron encontradas emergiendo de la pupa de una mariposa nativa, recolectada en un bosque secundario cercano al Parque Nacional Podocarpus, ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, confirmando así, además, por primera vez en el país «esta interacción hospedante–parasitoide».

Según el Inabio, las avispas parasitoides desempeñan un papel fundamental en la regulación natural de poblaciones de insectos, actuando como controladores biológicos en ecosistemas silvestres y agrícolas.

Son ampliamente utilizadas en el control de plagas agrícolas de importancia económica, y con un creciente potencial en programas de conservación.

«Sin embargo, pese a su relevancia, siguen siendo poco estudiadas en países megadiversos como Ecuador», detalló el Instituto.

Este hallazgo representa además «el punto más occidental y de mayor altitud donde se ha documentado esta especie en Sudamérica», ya que hasta ahora la avispa había sido reportada principalmente en zonas de tierras bajas de países como Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Guyana.

Actualmente se han descrito alrededor de 320 especies de ‘Brachymeria’ a nivel mundial, de las cuales 46 se encuentran en la región neotropical.

Sin embargo, el Inabio señaló que se considera que esta diversidad está subestimada, «especialmente en zonas tropicales poco exploradas, debido a la existencia de numerosas especies aún no descritas o insuficientemente estudiadas».

En Ecuador solo se han registrado ocho especies: seis en el territorio continental y dos en las Islas Galápagos, un número bajo en comparación con Perú, donde la cantidad de especies conocidas es de 18. EFE

