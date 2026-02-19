EE.UU mantiene amenaza de irse de la AIE si no cambia su línea favorable a energía limpia

París, 19 feb (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, mantuvo este jueves la amenaza de que su país abandonará la Agencia Internacional de la Energía (AIE) si ésta no cambia su rumbo que considera a favor de las energías limpias, aunque trabajará para que «no suceda».

«Si la AIE no es capaz de regresar a su misión inicial nosotros nos convertiremos en antiguos miembros de la AIE, pero vamos a trabajar para que eso no suceda», declaró Wright, en una conferencia de prensa celebrada en la reunión ministerial de este organismo con sede en París.

Wright evitó pronunciarse sobre si el turco Fatih Birol, actual director de la AIE desde 2015, deber seguir en el cargo y volvió a criticar duramente la política energética de los países europeos. EFE

