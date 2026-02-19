EE.UU mantiene su amenaza de dejar la AIE si no cambia su línea favorable a energía limpia

(Corrige el cuarto y octavo párrafo por identificar incorrectamente a Wright como secretario de Estado, cuando es de Energía)

París, 19 feb (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, mantuvo este jueves la amenaza de que su país abandonará la Agencia Internacional de la Energía (AIE) si ésta no cambia su rumbo que -considera- está a favor de las energías limpias, aunque trabajará para que «no suceda».

«Si la AIE no es capaz de regresar a su misión inicial, nosotros nos convertiremos en antiguos miembros de la AIE, pero vamos a trabajar para que eso no suceda», declaró Wright, en una conferencia de prensa celebrada en la reunión ministerial de este organismo con sede en París.

Wright evitó pronunciarse sobre si el turco Fatih Birol, actual director de la AIE desde 2015, debe seguir en el cargo y volvió a criticar duramente la política energética de los países europeos.

El secretario de Energía reconoció que si Washington se retira de la AIE, «existe siempre el riesgo» de que China aproveche ese vacío para entrar en el organismo.

«Estamos muy empeñados en no tener que dejar» la agencia, insistió el alto cargo estadounidense.

«No puedes, al mismo tiempo, representar esa agenda de seguridad energética y progreso humano y, a la vez, tener una misión paralela que consiste en abogar por reducir el acceso a la energía, disparar su precio y decirle a los 7.000 millones de personas que no pueden vivir como todos los que estamos en esta sala», manifestó Wright.

Señaló especialmente a Europa. «Parece que quiere empobrecerse y perder industrias, pero puedo asegurarles que el resto de los 170 países del mundo no tienen mucho interés en esa agenda», refirió.

El secretario de Energía consideró «ingenua» la agenda en favor de las energías limpias y contra los hidrocarburos para contener la crisis climática, e insistió en que el papel esencial de la AIE es contribuir a «la seguridad energética».

Para Wright, el encarecimiento de la energía en Europa se debe a «una elección política» de sus dirigentes.

«Todo ello ha resultado en grandes importaciones de energía, en deslocalizaciones de industrias y una reducción de la calidad de vida y en el poder militar de las naciones europeas», indicó. EFE

