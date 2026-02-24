EE.UU. acusa a aliados de Rusia de «facilitar» guerra en Ucrania y pide a la ONU aislarlos

Naciones Unidas, 24 feb (EFE).- Estados Unidos acusó este martes a China, Corea del Norte, Irán y Cuba, los principales aliados de Rusia, de «facilitar» la guerra en Ucrania, y pidió a la ONU aislarlos asegurando que un acuerdo de paz está más cerca que nunca.

«Estamos más cerca de un acuerdo ahora mismo que en ningún momento desde que la guerra comenzó, pero obviamente no lo hemos alcanzado aún», dijo la embajadora estadounidense adjunta en la ONU, Tammy Bruce, a los miembros del Consejo de Seguridad.

Bruce, en una reunión para tratar la situación en Ucrania en el aniversario de la invasión de Rusia, denunció que «una razón por la que el conflicto sigue en marcha pese a los extraordinarios costos que ya ha implicado para Rusia es el apoyo» de «terceros países».

Aún así, urgió a Rusia y Ucrania a mantenerse en la mesa de negociación con «un espíritu de flexibilidad, compromiso y deber de proteger y preservar las vidas de sus propios ciudadanos» para finalizar la guerra.

«EE.UU. llama a todos los estados miembros de la ONU a finalizar todo el apoyo que facilite la continuación de esta deplorable guerra», agregó Bruce, que enumeró a los grandes aliados de Rusia y abundó en la ayuda que le brindan.

«China sigue siendo el facilitador decisivo de la maquinaria industrial bélica de Rusia», declaró la diplomática, que destacó que si el gigante asiático «realmente quiere paz, debería parar inmediatamente las exportaciones de bienes de uso dual y dejar de comprar petróleo ruso».

China critica las acusaciones

Por su parte, el embajador chino, Fu Cong, criticó las acusaciones y aseguró que su país está en contacto con Rusia y Ucrania, que mantiene relaciones económicas y comerciales normales con ellas y «no ha provisto armas letales a ninguna», sino que ha «ejercido controles estrictos sobre los objetos de uso dual».

«China no es la creadora de la crisis en Ucrania ni una parte de conflicto», agregó Fu, cuyo país se abstuvo esta mañana en la votación de la Asamblea General para reclamar una tregua y expresar apoyo a Ucrania.

Bruce acusó también a Corea del Norte de suministrar munición, misiles y tropas a Rusia, actividades que «violan las resoluciones del Consejo de Seguridad que la propia Rusia votó», y que prohíben a los miembros recibir armas o asistencia de Piongyang.

Agregó que Irán ha provisto a Rusia con tecnologías y drones, y «Cuba ha emergido como otro contribuyente importante de tropas extranjeras» para Moscú en 2025, además de firmar nuevos acuerdos de defensa con ese gobierno y el bielorruso. EFE

