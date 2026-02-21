The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. ataca otra lancha y mata a tres tripulantes en el Pacífico

Washington, 20 feb (EFE).- La Comando Sur de Estados Unidos informó que su Fuerza Conjunta llevó a cabo este viernes un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron tres tripulantes.

El ataque se produjo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante de la fuerza, quien visitó esta semana Venezuela, cuando la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico. EFE

