EE.UU. busca revocar la ciudadanía a exalcalde haitiano acusado de fraude migratorio

2 minutos

Miami (EE.UU.), 20 feb (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda civil que busca revocar la ciudadanía estadounidense del exalcalde de North Miami Philippe Bien-Aime, nacido en Haití, al acusarlo de haberla obtenido de manera fraudulenta.

La Fiscalía detalló en un comunicado que el exmandatario utilizó dos identidades para conseguir beneficios migratorios tras ingresar ilegalmente al país y posteriormente ejercer como alcalde electo de North Miami, en el sur de Florida.

La demanda alega que el haitiano, conocido también como Jean Philippe Janvier, construyó su ciudadanía sobre el fraude, utilizando identidades falsas, declaraciones falsas y un matrimonio simulado para evadir una orden de deportación legal.

Antes de convertirse en ciudadano estadounidense, el acusado utilizó un pasaporte fraudulento con la fotografía sustituida para ingresar a Estados Unidos bajo el nombre de Jean Philippe Janvier.

En 2001 fue sometido a un proceso de deportación y se ordenó su expulsión bajo la identidad de Janvier. Apeló la orden de deportación, pero posteriormente retiró la apelación, declarando que había regresado a vivir a Haití.

Sin embargo, según la demanda, Bien-Aime permaneció en Estados Unidos y, utilizando el nuevo nombre y fecha de nacimiento, contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense para obtener la residencia permanente.

Según la Fiscalía, el hecho de que posteriormente se desempeñara como alcalde electo hace que el presunto engaño sea aún más grave, porque el cargo público conlleva un deber de franqueza.

La demanda busca que el tribunal «revoque un estatus que nunca fue obtenido legalmente».

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, afirmó que la ciudadanía de Estados Unidos «es un privilegio basado en la honestidad y la lealtad a este país».

El hecho ocurre en medio del esfuerzo de la Administración de Donald Trump para deportar a inmigrantes de Haití, pues el Gobierno ha ordenado eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 350.000 haitianos para evitar su deportación, aunque una jueza estadounidense frenó de forma temporal la medida el 3 de febrero. EFE

