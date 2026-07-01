EE.UU. designa a la banda ecuatoriana Chone Killers como un grupo terrorista extranjero

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Washington, 1 jul (EFE).- El Gobierno de Estados de Unidos designó a la banda ecuatoriana Chone Killers como una organización terrorista extranjera, informó este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Hoy, el Departamento de Estado de los EE.UU. designa a Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)», anunció Rubio en un comunicado sobre el grupo, surgido como una facción de Los Choneros antes de independizarse en 2020.

Según Rubio, Chone Killers «ha perpetrado numerosos ataques contra civiles, agentes del orden y funcionarios gubernamentales, incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas».

El jefe de la diplomacia insistió en que con esta medida la Administración del presidente Donald Trump demuestra su «compromiso inquebrantable» por «desmantelar los carteles y combatir a los narcoterroristas» en la región.

«La Administración Trump, en colaboración con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio al mantener las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desmantelar las fuentes de ingresos que financian a los violentos narcoterroristas», advierte el comunicado.

Desde el regreso al poder de Trump en enero de 2025, Washington ha designado como terroristas al colombiano Clan del Golfo y a los principales grupos criminales mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Ha hecho lo mismo con las bandas transnacionales Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y sus rivales Los Choneros. Estas últimas también designadas como grupos terroristas por Ecuador y Argentina.

La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EE.UU., que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones. EFE

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