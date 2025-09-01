The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. ordena rechazar la mayoría de visas para titulares palestinos, según medios

Nueva York, 31 ago (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. ha ordenado a sus diplomáticos que rechacen la mayoría de visas a titulares de pasaportes palestinos, independientemente de si residen en el extranjero, en Gaza o en Cisjordania, informaron este domingo The New York Times y CNN.

Ambas publicaciones aluden a un mensaje interno por el que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habría instado a todas las embajadas y consulados estadounidenses a rechazar con efecto inmediato las visas de no inmigrante a «todos los titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina que cumplan los requisitos» para haberla solicitado.

Las visas de no inmigrante incluyen las de estudiantes, profesores, turistas, empresarios y quienes buscan tratamiento médico, entre otras.

No se aplicaría a los palestinos con doble nacionalidad que utilicen otros pasaportes ni a quienes ya hayan obtenido visados.

Sí afectaría a cualquier persona que posea únicamente un pasaporte palestino, emitido por primera vez en la década de 1990, cuando Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) firmaron acuerdos que establecían un gobierno palestino semiautónomo en partes de Cisjordania y Gaza.

Para denegar las visas, el Gobierno de Trump está utilizando un mecanismo que normalmente se aplica de forma más restrictiva y por el que se exige documentación adicional a personas específicas para decidir sobre sus casos.

«La Administración Trump está tomando medidas concretas, en cumplimiento con la ley estadounidense y nuestra seguridad nacional, en relación con las restricciones y revocaciones de visas anunciadas para los titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina», declaró un portavoz del Departamento de Estado a CNN.

El Gobierno de Estados Unidos ya anunció el viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra en nombre de su país, según dijo el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

El 16 de agosto, el Departamento de Estado comunicó también la suspensión de todas las visas de visitante para personas de Gaza, a la espera de una revisión.

Este movimiento de EE.UU. sobre los visados palestinos se produce en un momento en que la Asamblea General se iba a convertir en el gran foro de resonancia del conflicto, con países tan relevantes como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá dispuestos a aprovechar esa ocasión para reconocer el Estado palestino.

«No quedó claro qué motivó la restricción de visados, pero esta se produce tras las declaraciones de varios aliados de Estados Unidos que afirman que planean reconocer un Estado palestino en las próximas semanas. Algunos funcionarios estadounidenses se han opuesto firmemente a este intento de reconocimiento, que Israel ha condenado», detalla The New York Times. EFE

gac/jrh

