EE.UU. promete destruir la Armada de Irán y su producción de misiles

2 minutos

Nueva York, 28 feb (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió este sábado que las fuerzas estadounidenses destruirán la Armada de Irán, así como su programa de misiles, y que garantizarán que Teherán nunca tenga un arma nuclear a raíz de la operación conjunta con Israel lanzada hoy sobre la república islámica.

«No toleraremos que se lancen potentes misiles contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La Armada iraní será destruida. Y, como el presidente (Donald) Trump ha dicho toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear», aseguró Hegseth en un mensaje en X.

El líder del Pentágono celebró la operación Furia Épica, anunciada este mismo sábado de madrugada por el propio Trump, y afirmó que se trata del operativo «más letal, complejo y preciso de la historia».

«Durante casi cincuenta años, Irán ha atacado y asesinado a estadounidenses, buscando siempre las armas más poderosas del mundo para promover su causa radical. Anoche, a diferencia de cualquier otro presidente anterior, el presidente Trump comenzó a ocuparse de este cáncer», apuntó Hegseth.

El secretario de Guerra declaró que el régimen iraní «tuvo la oportunidad» de llegar a un acuerdo nuclear, pero «se negó» y ahora «está sufriendo las consecuencias».

Washington e Israel optaron por atacar objetivo iraníes apenas dos días después de que EE.UU. e Irán celebraran una tercera ronda de las negociaciones en Ginebra sobre el programa nuclear de los ayatolás.

«EE.UU. no inició este conflicto, pero lo terminaremos. Si matas o amenazas a estadounidenses en cualquier parte del mundo, como ha hecho Irán, te daremos caza y te mataremos», escribió.

Por último, el secretario de Guerra elogió a las fuerzas estadounidenses y aseveró que tienen capacidad total para alcanzar sus objetivos.

Trump anunció hace unas horas la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, por bombardeos de EE.UU. e Israel y llamó al pueblo iraní a «recuperar» su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

También avanzó que los bombardeos sobre el país persa continuarán toda la semana. EFE

