EE.UU. y Trinidad mantienen acuerdo para frenar beneficios de Maduro con gas natural

Washington, 30 sep (EFE).- Estados Unidos y Trinidad y Tobago reafirmaron este martes sus medidas conjuntas para garantizar que el gas natural que se produce en el Caribe «no beneficie significativamente» al Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Este asunto fue abordado en una reunión en Washington entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, donde consolidaron la alianza entre ambos países en materia de seguridad regional y cooperación antinarcóticos.

La Administración de Donald Trump revocó en abril pasado la licencia que debía permitir a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad (NGC) la explotación del yacimiento Dragón, en aguas venezolanas, para exportar gas natural licuado, como parte de su estrategia de presión sobre Caracas.

Al asumir el poder el pasado 1 de mayo, Kamla Persad-Bissessar dio por «muerto» el proyecto Dragón, que acumulaba años de retrasos por las sanciones de Washington, y apostó en su lugar por estrechar relaciones energéticas con Guyana, Granada y Surinam.

Durante la reunión de este martes, Rubio reconoció la importancia de la seguridad energética para la prosperidad económica de Trinidad y Tobago, apuntó el Departamento de Estado en un comunicado.

El secretario de Estado «destacó el apoyo de Estados Unidos a la propuesta de gas Dragón del gobierno y las medidas para garantizar que no beneficie significativamente al régimen de Maduro».

Este compromiso se enmarca en las sanciones que Washington mantiene sobre la industria petrolera y gasífera de Venezuela, que limitan sus exportaciones y el acceso del país a divisas.

Con estas restricciones, Estados Unidos busca impedir que proyectos conjuntos o transfronterizos terminen proporcionando ingresos al Gobierno de Maduro.

El acercamiento de la Administración de Trump con la líder de Trinidad y Tobago se produce además en un contexto de mayor presencia militar estadounidense en el Caribe sur, que Washington justifica por la lucha contra el narcotráfico procedente de Venezuela y que ha incrementado las tensiones con Caracas. EFE

