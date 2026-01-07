EEUU acusa a casi 100 personas en Minnesota por fraude en ayudas de cuidado infantil

Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- El Gobierno de EE.UU. ha acusado a 98 personas de fraude al Medicaid y otros programas similares en Minnesota, la mayoría de ellas de origen somalí, en medio de un escándalo millonario relacionado con programas federales de cuidado infantil.

«El Departamento de Justicia ha acusado a un total de 98 personas en varios casos de fraude al Medicaid y programas relacionados. Sesenta y cuatro fueron condenadas y 85 de los 98 acusados eran de ascendencia somalí», dijo este miércoles en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria agregó que se han emitido «más de 717 citaciones, se han ejecutado 1.700 (órdenes), más de 130 órdenes de registro y ahora han sumado más fiscales a su oficina allí para absorber el flujo de casos».

Las declaraciones de Leavitt se enmarcan en la ofensiva de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el fraude masivo en programas de bienestar social y la inmigración irregular en Minnesota.

El escándalo incluye la malversación de cientos de millones de dólares y ha llevado a que el gobernador demócrata Tim Waltz, que asegura que el estado lleva tiempo combatiendo e investigando los casos, anunciara esta semana que no se presentaría a la reelección.

En el marco de este fraude, la Administración Trump ha aprovechado para enviar a 2.000 agentes a Mineápolis, la capital estatal, «para ayudar con la aplicación de la ley y el control migratorio», explicó Leavitt.

«El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) está sobre el terreno, yendo de puerta en puerta, llevando a cabo investigaciones criminales y de Seguridad Nacional (HSI) a gran escala», añadió.

El DHS informó precisamente este miércoles de la detención de más de 1.000 inmigrantes, entre ellos de Ecuador, México y El Salvador, en el «mayor operativo» del año.

Estas redadas han provocado la reacción y protestas de la comunidad y este miércoles dejaron una mujer muerta a manos de agentes migratorios.

Además, el Gobierno congeló el pasado 31 de diciembre los fondos federales para el cuidado infantil en Minnesota a la espera de una investigación. Extendió esa medida a otros cuatro estados demócratas: California, Colorado, Illinois y Nueva York.EFE

