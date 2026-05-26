EEUU ataca de nuevo a Irán a pesar de los avances en las negociaciones

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Por primera vez en semanas, Estados Unidos atacó de nuevo a Irán este martes, un revés en los anunciados avances de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Irán no ha confirmado oficialmente la información, pero en una declaración difundida en la televisión estatal, el líder supremo Mojtaba Jamenei dijo que Washington está perdiendo influencia y que se aleja «cada día más de su antiguo estatus» en el golfo Pérsico.

«Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones», estimó Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo en sucesión de su padre, asesinado el primer día de guerra.

Según él, los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense que empezó el 28 de febrero, «no servirán más de escudo para las bases norteamericanas».

El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de bloqueos y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, incluso sugirió un compromiso inminente durante el fin de semana.

Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.

Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

En Bandar Abás, en el sur del país, se oyeron fuertes explosiones hacia la medianoche (20h30 GMT), indicaron medios iraníes.

El ejército estadounidense precisó que actuó «con moderación durante el alto el fuego», alcanzado tras varias semanas de guerra que causaron miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacudieron la economía mundial.

– Negociaciones en curso –

Tras el anuncio de estos ataques, los mercados mundiales adoptaron un «tono más cauto», a pesar del «optimismo del fin de semana», apuntó Daniela Hathorn, analista de Capital.com.

Las bolsas europeas abrieron sin una tendencia clara y el petróleo repuntó ligeramente al alza.

Los últimos ataques estadounidenses conocidos se remontan a principios de mayo, cuando el sur de Irán fue objetivo de un bombardeo, lo que provocó una respuesta del ejército iraní con ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz. Una «pequeña escaramuza», dijo entonces Trump.

En el frente diplomático, altos responsables iraníes, entre ellos el negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, viajaron el lunes a Doha en su primera visita desde el inicio de la guerra.

«Hemos llegado a una conclusión sobre una gran parte de los temas en discusión» declaró el mismo día el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baqai. «Pero decir que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente (…), nadie puede hacer tal afirmación», añadió.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo sigue siendo posible y evocó negociaciones «sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días».

Según la agencia de noticias Tasnim, las negociaciones en curso también incluyen la petición de Irán de liberar unos 24.000 millones de dólares en activos congelados en el extranjero como parte del proceso para poner fin a la guerra.

Donald Trump busca una salida a esta guerra, que ha perturbado gravemente la economía mundial debido al bloqueo iraní del estratégico estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado consumidos en el mundo.

Su reapertura es uno de los principales objetivos de las negociaciones en curso.

bur-mdh/arm/pc/dbh