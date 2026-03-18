EEUU aumenta la presión sobre Cuba, que restablece la electricidad tras un apagón

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Estados Unidos aumentó la presión el martes sobre las autoridades cubanas para que permitan reformas de libre mercado, mientras la empobrecida nación logró restablecer su red eléctrica después de un gigantesco apagón nacional.

Cuba, que reconoció estar en conversaciones con Washington, efectuó algunos anuncios en ese sentido el lunes, como el de permitir a su diáspora invertir en múltiples sectores económicos, incluidas la banca, la agricultura e infraestructuras.

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que «no son suficientemente drásticos» los anuncios.

«Eso no va arreglar las cosas», declaró Rubio ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde acompañaba al presidente Donald Trump en la recepción del primer ministro irlandés, Michael Martin.

De su lado, el Departamento de Estado señaló este martes, en referencia a algunas protestas que se registran en la isla, que «el pueblo cubano reclama (…) servicios básicos, subsistencia y ser libre de la tiranía» y que «el régimen cubano debe respetar estos derechos fundamentales».

La Habana no tardó en reaccionar. «El gobierno de Estados Unidos mantiene la guerra económica despiadada que niega a Cuba acceso a financiamientos, mercados, tecnología y combustibles, pero acusa al país de no saber manejar su economía», escribió en X el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

Asimismo, Washington «se agarra de ese pretexto para amenazar con una agresión militar y la ambición de apoderarse» del país, añadió De Cossío.

Simultáneamente en Washington, la subjefa de la misión de Cuba en Estados Unidos, Tanieris Dieguez, declaró a la AFP que ambos países «tienen muchas cosas que poner sobre la mesa», pero que ninguno debía pedir al otro que cambie su sistema político.

«Nada relacionado con nuestro sistema político (…) forma parte de las negociaciones», apuntó.

Trump fue duro el lunes al señalar que aspiraba al «honor de tomar Cuba». Al ser consultado sobre los siguientes pasos en relación a la isla, dijo: «Están hablando con Marco (Rubio), y vamos a hacer algo pronto».

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, prometió este martes en un mensaje en X una «resistencia inexpugnable» ante las amenazas de Washington.

Según el diario estadounidense The New York Times, la administración Trump presiona para que Díaz-Canel abandone el poder.

Rubio, sin embargo, negó este martes en la noche ese reporte del Times y lo calificó de «falso».

– «Una agonía» –

En medio de la presión de Washington, el gobierno cubano logró restablecer el servicio eléctrico, después de un apagón general registrado al mediodía del lunes en medio de una severa crisis energética.

«Restablecido el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y con él los servicios fundamentales a la población», señaló en X la compañía nacional de electricidad (UNE).

Según la compañía, aunque las 15 provincias del país quedaron reconectadas al SEN, se mantienen los apagones programados debido al «déficit de capacidad de generación».

«Vivir en este país es una agonía», declaró a la AFP Rolando, un albañil de 55 años que prefirió no dar su apellido. «Si normalmente tienes cuatro o cinco horas de luz al día como máximo, pues no tienes vida», detalló.

La generación de electricidad en Cuba está sostenida por una red de ocho termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación, que sufren averías o deben ser paralizadas para ciclos de mantenimiento.

Con 9,6 millones de habitantes, la isla ha sufrido en casi año y medio seis apagones generalizados. A principios de marzo, dos tercios del territorio, incluida la capital, ya se habían visto afectados por un corte parcial.

La economía cubana se encuentra casi paralizada desde que el gobierno de Trump cortó en enero los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, luego de derrocar y capturar a Nicolás Maduro, y amenazar con sanciones a otros países si le venden combustible a La Habana.

La situación obligó al gobierno de Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Además de la crisis energética y la tensión con Estados Unidos, los cubanos sufrieron un susto este martes cuando un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la costa a primera hora, aunque no dejó víctimas ni daños.

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