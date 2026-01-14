EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visas de inmigrante para 75 países, entre ellos varios de Latinoamérica, en la última medida del presidente Donald Trump contra los extranjeros que buscan instalarse en territorio estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos ya rechazaba desde hace tiempo visas a personas susceptibles de terminar necesitando ayuda paga con fondos públicos, pero ahora dijo que congelará el procesamiento de las visas de inmigrante en base a la nacionalidad de los solicitantes.

«La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración estadounidense por parte de quienes pretenden aprovecharse de la riqueza del pueblo estadounidense», declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

«El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros que se beneficiarían de la asistencia social y los beneficios públicos», agregó.

El Departamento de Estado explicó en su cuenta de X que se trata de «inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables».

Esta medida no afecta a los visados de turismo, negocios u otros, incluidos los de aficionados al fútbol que prevén visitar Estados Unidos para el Mundial de este año, aunque la administración Trump ha prometido examinar los historiales en redes sociales de todos los solicitantes.

– Varios países latinoamericanos afectados –

El gobierno estadounidense no difundió de inmediato la lista completa de países afectados por la suspensión de visas de inmigrante.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionó en X a Rusia y a Irán, así como a Somalia, cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre el presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota que involucró a inmigrantes de ese país.

Leavitt ya había compartido un artículo de Fox News que indicaba que otros países afectados incluyen a varios con relaciones amistosas con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia, información confirmada luego por un funcionario del gobierno estadounidense.

Otros países que se verán afectados por la suspensión son Nigeria, el país más poblado de África, así como Irak y Yemen, dijo este funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

El Departamento de Estado mencionó a Somalia, Haití, Irán y Eritrea.

Fox News difundió un listado que incluye a Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.

Algunos de estos países, así como otros del Caribe incluidos en la lista publicada por Fox, firmaron a inicios de enero un comunicado cuestionando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la extracción y derrocamiento de Nicolás Maduro.

México y Chile también firmaron ese comunicado, pero no están incluidos en la lista divulgada por la prensa.

La suspensión de visas de inmigrante comenzará el 21 de enero sin fecha de finalización establecida, dijo el funcionario.

De acuerdo con las cifras oficiales diponibles más recientes, las personas que recibieorn más permisos de residencia permanente (‘green cards’) en 2023 provenían de México (180.530) y Cuba (81.600).

– Migración neta negativa –

Trump no ha ocultado su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. Ha calificado a los somalíes de «basura» que deberían «regresar» al país de «donde vinieron» y, en cambio, ha expresado su disposición a que los escandinavos se muden a Estados Unidos.

El Departamento de Estado informó el lunes que revocó más de 100.000 visas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, un récord anual.

Según un reporte del centro de estudios Brookings Institution, tras la férreas políticas antiinmigración de Trump, por primera vez en al menos 50 años Estados Unidos registró una migración neta negativa el año pasado.

En 2025, el número de emigrantes superó al de inmigrantes, señala el estudio.

Es probable que esta tendencia continúe en 2026 y tendrá consecuencias «importante en la macroeconomía» estadounidense, dice el reporte.

Una disminución de la inmigración provocará un menor crecimiento del empleo, el PIB y el gasto de consumo, advirtieron los autores del informe.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.

