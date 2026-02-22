EEUU convoca una nueva ronda de conversaciones en Washington sobre el Sáhara Occidental

1 minuto

Argel, 22 feb (EFE).- EEUU convocó para mañana lunes a Marruecos y al Frente Polisario, además de Argelia y Mauritania como partes observadoras, a una nueva ronda de conversaciones en Washington sobre el Sáhara Ocidental después del reciente encuentro en Madrid, confirmaron a EFE fuentes cercanas a la reunión.

Las reuniones mantendrán el «mismo formato» a nivel ministerial que el encuentro del 8 y 9 de febrero en Madrid y se celebrarán en la más estricta confidencialidad, según adelantaron las mismas fuentes. EFE

lfp/vh