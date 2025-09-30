The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EEUU impone aranceles a importaciones de madera a partir del 14 de octubre

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso una serie de aranceles a las importaciones de madera que entrarán en vigor el 14 de octubre. 

En una proclamación presidencial, la Casa Blanca anunció el lunes un arancel global del 10% a las importaciones de madera blanda. También fijó una tarifa aduanera global del 25% a los muebles tapizados, que aumentará al 30% el 1 de enero. 

Los materiales para la renovación del hogar fueron los más afectados en la última ronda de gravámenes estadounidenses a las importaciones, que incluyó un arancel global del 25% a los muebles de cocina y tocadores, que aumentará al 50% el 1 de enero. 

Algunas economías con mejores tasas arancelarias, como el Reino Unido, la Unión Europea y Japón, se prevé que disfruten de un trato más favorable que refleje los términos de sus acuerdos comerciales con Estados Unidos. 

Los gravámenes aduaneros impuestos por Trump desde su regreso a la Casa Blanca este año han provocado cuestionamientos legales y críticas tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, desde propietarios de pequeñas empresas hasta miembros del Congreso. 

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos orales sobre la legalidad de los aranceles globales de Trump el 5 de noviembre. 

En una hoja informativa publicada el lunes por la Casa Blanca, el gobierno de Trump afirmó que los aranceles a la madera buscan atender una amenaza para la seguridad nacional, en parte porque «la madera desempeña un papel vital en la construcción civil y la infraestructura militar», indica el texto.

«Las cadenas de suministro extranjeras y los grandes exportadores satisfacen cada vez más la demanda estadounidense, lo que crea vulnerabilidades en caso de interrupciones», señala la Casa Blanca. 

La hoja informativa también señaló que los socios comerciales que negocian con Estados Unidos «podrían conseguir una alternativa a los aumentos arancelarios pendientes».

sla/jgc/ad/mar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR