EEUU lanza un pacto sobre cadenas de suministro de la IA para competir con China

Estados Unidos anunció el jueves un pacto con aliados para asegurar las cadenas de suministro de minerales necesarios en el campo de la inteligencia artificial (IA), con la esperanza de garantizar recursos clave mientras China toma la delantera en esta carrera.

Washington firmó el acuerdo con países de la región Asia-Pacífico preocupados por la creciente influencia de China, entre ellos Japón, Corea del Sur, Singapur y Australia, así como con Israel.

Apodada «Pax Silica», adaptando los términos latinos para paz y silicio, un material estratégico en la IA, la asociación busca asegurar las cadenas de suministro y garantizar que los países no dependan de China.

«Pax Silica es un nuevo tipo de asociación internacional que busca unir a los países que albergan a las empresas tecnológicas más avanzadas del mundo para desatar el potencial económico de la nueva era de la IA», dijo un comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos, que señaló que otros países se sumarán, fue impreciso sobre los aspectos prácticos.

«Pax Silica, en última instancia, garantiza que estos países tengan acceso confiable a los insumos y la infraestructura que determinan la competitividad en IA», dijo Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos.

China ha asumido rápidamente una posición dominante en la carrera por los recursos en el área de rápido crecimiento de la IA, y extrae alrededor del 70% de las principales tierras raras.

La firma en Washington se produce a pesar de que el presidente Donald Trump anunciara esta semana que permitirá la exportación a China de los chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia, revirtiendo una decisión de su predecesor Joe Biden, que expresaba preocupación por la seguridad nacional.

Otros países que participaron en las reuniones en Washington sobre cadenas de suministro, sin unirse formalmente a la Pax Silica, fueron Emiratos Árabes Unidos, Canadá, los Países Bajos y la Unión Europea.

