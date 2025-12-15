EEUU niega ante la OEA injerir en las elecciones de Honduras pese a los mensajes de Trump

Washington, 15 dic (EFE).- Estados Unidos negó este lunes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) haber interferido en el proceso electoral de Honduras pese al respaldo público del presidente, Donald Trump, al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura.

«Una publicación en las redes sociales de nuestro presidente expresando su preferencia no es una interferencia electoral, ya que la gente en Honduras era libre de emitir sus votos», aseguró el representante de EE.UU., Michael Kozak, durante una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA para abordar los retrasos en el recuento electoral.

«Rechazamos las acusaciones infundadas de manipulación», añadió.

El pasado 27 de noviembre, tres días antes de los comicios, Trump, en una publicación en su cuenta de Truth Social, se refirió a Asfura como el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras» y agregó que podrían «trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas».

El republicano dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es «cercana al comunismo» y agregó que el otro candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por «engañar al pueblo» para dividir el voto.

Al día siguiente, anunció un indulto para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Kozak reiteró el apoyo de EE.UU. a la integridad de los procesos democráticos en Honduras: «El pueblo hondureño no debe ser despojado de su elección para el próximo presidente. Responderemos con decisión a quienes deseen desafiar su voluntad».

Tras esto, el representante condenó a aquellos que «llaman a la violencia».

Estas afirmaciones se dieron tras la intervención del jefe de la misión electoral de la OEA, Eladio Loizaga, quien señaló que algunas declaraciones realizadas por líderes internacionales podrían haber incrementado la incertidumbre del proceso.

El Parlamento hondureño ya había condenado la «injerencia» del presidente estadounidense en el proceso electoral.

Por su parte, el representante de Honduras, Roberto Quesada, cargó contra algunos embajadores de la OEA y aseguró que «por quedar bien con un país más grande o alguien que está arriba, son capaces de insultar a funcionarios que no conocen».

El escrutinio de las elecciones generales se reanudó el domingo con Asfura al frente del conteo, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias, que se realiza de forma separada.

Asfura se mantiene al frente con 1.305.033 votos (40,54 %) con un ajustado margen frente a Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 papeletas (39,19 %), según el 99,80 % de las actas. EFE

