EEUU promete una ayuda de 100 millones de dólares para restaurar la protección de Chernóbil

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Estados Unidos dijo el miércoles que aportará hasta 100 millones de dólares para reparar una cúpula que evite fugas del desastre nuclear de Chernóbil, en Ucrania, y que resultó dañada en un ataque ruso en 2025.

Francia, que ostenta actualmente la presidencia del G7, afirmó en marzo que las reparaciones costarían unos 500 millones de euros (580 millones de dólares) y pidió a los demás miembros del club de las principales democracias industrializadas que aportaran fondos.

El Departamento de Estado señaló que el gobierno del presidente Donald Trump trabajará con el Congreso para proporcionar dinero para las reparaciones, «en consonancia con el liderazgo continuo de Estados Unidos en cuestiones de seguridad nuclear y no proliferación».

«Hacemos un llamado a nuestros socios del G7 y europeos a seguir su ejemplo y a realizar compromisos financieros sustanciales para compartir la carga de estas reparaciones esenciales», indicó en un comunicado.

La explosión de 1986 en la central de Chernóbil fue el peor desastre nuclear civil de la historia, y cambió la percepción global sobre la energía nuclear.

Se estima que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación.

Los restos de la central están cubiertos por una estructura interna de acero y hormigón conocida como el sarcófago, construida a toda prisa tras el accidente de 1986.

Entre 2016 y 2017 se instaló una nueva cubierta exterior de alta tecnología, denominada el Nuevo Confinamiento Seguro y diseñada para sustituir finalmente al sarcófago, que no estaba pensado como una solución permanente.

Esta enorme estructura metálica exterior fue perforada por un dron ruso en febrero de 2025 en medio de la invasión de Ucrania, por lo que perdió su capacidad para contener la radiación.

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