EEUU recuerda tras liberaciones en Venezuela que hay detenidos «injustamente» en Nicaragua

3 minutos

Redacción Centroamérica, 09 ene (EFE).- La embajada de Estados Unidos en Managua recordó este viernes, tras el «paso importante» dado por Venezuela para liberar a «un gran número de presos políticos», que en Nicaragua también hay «más de 60 personas» que siguen «injustamente detenidas o desaparecidas», un mensaje que se produce tras la captura en una misión militar estadounidense de Nicolás Maduro, aliado del Gobierno nicaragüense.

«Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!», informó la embajada en un mensaje en X.

La publicación es acompañada por la versión en español de una publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social, en la que celebraba que Venezuela estuviera liberando «a un gran número de presos políticos como una señal de ‘búsqueda de la paz'».

Antes del mensaje de la embajada estadounidense, el movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) también recordaba en X que «en Nicaragua hay mas de 60 personas presas por razones políticas», demandando cuanto antes «su libertad».

En Venezuela se cumplen este viernes 24 horas desde que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenara la excarcelación de un «número importante» de estos detenidos, en lo que se interpretó como su primera acción de apertura frente a la redoblada presión de EE.UU.

Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados, por lo que varias ONG, así como la mayor coalición opositora, han verificado la liberación de entre 8 y 11 personas, frente a los 811 presos políticos que contabiliza la organización Foro Penal.

Ante lo sucedido en el país sudamericano, con la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro, la oposición nicaragüense en el exilio pidió esta semana a la comunidad internacional que no «baje la guardia», ya que tras la «caída de una dictadura» en Venezuela, se debe hacer lo mismo con la «dictadura dinástica» de los copresidentes de Nicaragua y esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«No bajen la guardia. La caída de una dictadura debe impulsar el esfuerzo por derribar a las siguientes», reclamó a la comunidad internacional la oposición, en un comunicado suscrito por una docena de organizaciones, entre ellas la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Concentración Democrática Nicaragüense o la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia.

La oposición subrayó entonces que «la crisis humanitaria y de derechos humanos en Nicaragua continúa»: «Exigimos la liberación inmediata de nuestros presos políticos, la justicia para las familias de los más de 355 nicaragüenses asesinados y el retorno seguro del más del millón de nicaragüenses forzados al exilio». EFE

