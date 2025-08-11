The Swiss voice in the world since 1935

EEUU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico para ahorrar dinero

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 11 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos transfirió 14 reos mexicanos sentenciados por narcotráfico a México para ahorrar 4 millones de dólares en los costos asociados por la suma de 96 años de sus condenas, reveló este lunes el Departamento de Justicia (DOJ).

El traslado de los reclusos, todos con sentencias relacionadas con distribución de droga en Estados Unidos, ocurrió el viernes bajo un tratado bilateral de transferencia de reos con México, según expuso el DOJ en un comunicado este lunes, en el que no precisó sus identidades.

«El Departamento de Justicia continuará con dichas transferencias, en seguimiento de nuestro tratado con México, para reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en nuestras prisiones federales», declaró Matthew R. Galeotti, asistente de la fiscalía general en la División Criminal.

Los reos solicitaron su transferencia a México, donde completarán el resto de sus condenas, bajo la aprobación de Estados Unidos.

El envío de reclusos es parte del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros aprobado por el Congreso, lo que permite trasladar a los reos, bajo «ciertas circunstancias», a sus países de origen desde Estados Unidos, que tiene además 10 tratados bilaterales y dos multilaterales para dicho propósito.

La cooperación en seguridad se ha elevado con la presidencia del estadounidense Donald Trump y la mexicana Claudia Sheinbaum, cuyo Gobierno envió en febrero a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo a Rafael Caro Quintero, el líder del narcotráfico más buscado por las autoridades estadounidenses. EFE

ppc/ims/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR