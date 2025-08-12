EEUU trasladó a 14 presos a México para ahorrar dinero

The Swiss voice in the world since 1935

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump afirmó este lunes haber trasladado 14 mexicanos condenados por narcotráfico a su país para ahorrar dinero.

Los reos, que cumplen condenas por tráfico de estupefacientes, fueron trasladados el viernes después de haber realizado una solicitud y de la autorización previa de Estados Unidos y México, informa el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.

La transferencia a las autoridades penitenciarias mexicanas «ha ahorrado a Estados Unidos más de cuatro millones de dólares», afirmó el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, citado en la nota.

Hizo referencia al ahorro en costos de encarcelamiento «por los 96 años restantes de sus sentencias combinadas».

Galeotti añadió que el Departamento de Justicia llevará a cabo más transferencias de este tipo en virtud de un acuerdo entre ambos países.

La medida permite «reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en nuestras prisiones federales», añadió el funcionario.

