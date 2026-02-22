EEUU urge a sus ciudadanos no salir a la calle en varios estados de México por violencia

Ciudad de México, 22 feb (EFE).- La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte en un operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

«Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EEUU deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso», señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales. EFE

