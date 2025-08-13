EEUU y Jordania ofrecen su apoyo a Siria para mantener el alto el fuego en Sueida

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Siria y Jordania y un enviado estadounidense acordaron el martes formar un grupo de trabajo para ayudar a Damasco a mantener el alto el fuego en la provincia de Sueida, sacudida por recientes enfrentamientos intercomunitarios.

En una declaración conjunta emitida tras una reunión en Amán, Jordania y Estados Unidos afirmaron haber acordado «responder a la solicitud del gobierno sirio de establecer un grupo de trabajo trilateral (sirio-jordano-estadounidense) para apoyar los esfuerzos del gobierno sirio por consolidar el alto el fuego» en Sueida y «resolver la crisis» en esa zona.

También acordaron celebrar otra reunión en las próximas semanas.

Las autoridades sirias afirmaron que su ministro de Relaciones Exteriores, Asaad al Shaibani, se reunió con su homólogo jordano, Ayman Safadi, y el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, para debatir «formas de reforzar la cooperación y la coordinación entre las tres partes» con el fin de contribuir a la estabilidad, la soberanía de Siria y la seguridad regional.

La reunión del martes fue una continuación de las conversaciones mantenidas entre los altos cargos en Amán el 19 de julio sobre los enfrentamientos mortales en la provincia siria de Sueida, de mayoría drusa, donde 1.400 personas murieron durante una semana de violencia entre comunidades antes de que un alto el fuego le pusiera fin.

Las comunidades minoritarias de Siria han expresado su preocupación por su seguridad desde diciembre, cuando una coalición liderada por islamistas derrocó al presidente Bashar al Asad.

Aunque las nuevas autoridades sirias han reiterado en varias ocasiones su intención de proteger a todos los grupos étnicos y religiosos del país, el asesinato de más de 1.700 civiles, en su mayoría alauitas en marzo y la violencia en Sueida suscitaron dudas.

