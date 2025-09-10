Efemérides del 12 de septiembre

En un 12 de septiembre, pero de 2005, Israel culmina la retirada completa de su personal militar en la franja de Gaza y pone fin a su presencia en la zona desde 1967.

Otras Efemérides:

1910.- El compositor y director de orquesta austriaco Gustav Mahler estrena la Sinfonía número 8 en Munich (Alemania).

1943.- Un comando de las SS alemanas libera al dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en el monte Gran Sasso, a cien kilómetros de Roma.

1949.- El doctor Theodor Heuss es elegido presidente de la nueva República Federal Alemana, el sector germano occidental posterior a la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

1953.- El senador estadounidense John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier se casan en la iglesia St. Mary en Newport (Rhode Island).

1958.- El físico Jack S. Kilby presenta en Estados Unidos el primer circuito integrado (microchip), base de la tecnología moderna.

1959.- La popular serie televisiva Bonanza se estrena en Estados Unidos.

1972.- El japonés Gō Nagai publica el manga “Mazinger Z”, convertido posteriormente en popular serie televisiva.

1974.- Haile Selasie, el último emperador de Etiopía, es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba.

1975.- La banda británica Pink Floyd publica su noveno álbum, «Wish you were here», uno de los álbumes más vendidos de la historia.

1989.- El primer ministro polaco Tadeusz Mazowiecki constituye el primer gobierno no comunista del país desde la II Guerra Mundial.

1992.- Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, es capturado en Lima (Perú).

2012.- Se lanza la aplicación de citas Tinder.

2014.- El atleta paralímpico surafricano Oscar Pistorius es declarado culpable de homicidio culposo por la muerte a tiros de su novia, la modelo Reeva Steenkamp.

2015.- El Partido Andalucista, la formación más importante del nacionalismo andaluz, aprueba su disolución tras 40 años de historia.

2017.- El Tribunal Constitucional español suspende la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana.

2023.- El ciclón Daniel se disipa y deja al menos 11.300 muertos y más de 10.000 desaparecidos en el noreste de Libia.

2024.- Primer paseo espacial de carácter comercial. El magnate Jared Isaacman sale de la nave Polaris Dawn de Space X.

NACIMIENTOS

1888.- Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1913.- Jesse Owens, atleta estadounidense, cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín.

1944.- Barry White, cantante estadounidense.

1954.- Vicente Belda, ciclista español.

1980.- Yao Ming, baloncestista chino.

1981.- Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.

1994.- Kim Nam-joon “RM”, músico surcoreano.

DEFUNCIONES

1977.- Steve Biko, activista sudafricano contra el apartheid.

1982.- Federico Moreno Torroba, compositor español.

1992.- Anthony Perkins, actor estadounidense.

2001.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

2003.- Johnny Cash, cantante estadounidense.

2008.- David Foster Wallace, escritor estadounidense.

2009.- Norman Borlaugh, científico estadounidense, Nobel de la Paz.

2010.- Claude Chabrol, cineasta francés.

2013.- Ray Dolby, ingeniero estadounidense, inventor del sistema de sonido.

2014.- Ian Paisley, reverendo y político norirlandés. EFE

