Efemérides del 12 de septiembre
En un 12 de septiembre, pero de 2005, Israel culmina la retirada completa de su personal militar en la franja de Gaza y pone fin a su presencia en la zona desde 1967.
Otras Efemérides:
1910.- El compositor y director de orquesta austriaco Gustav Mahler estrena la Sinfonía número 8 en Munich (Alemania).
1943.- Un comando de las SS alemanas libera al dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en el monte Gran Sasso, a cien kilómetros de Roma.
1949.- El doctor Theodor Heuss es elegido presidente de la nueva República Federal Alemana, el sector germano occidental posterior a la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
1953.- El senador estadounidense John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier se casan en la iglesia St. Mary en Newport (Rhode Island).
1958.- El físico Jack S. Kilby presenta en Estados Unidos el primer circuito integrado (microchip), base de la tecnología moderna.
1959.- La popular serie televisiva Bonanza se estrena en Estados Unidos.
1972.- El japonés Gō Nagai publica el manga “Mazinger Z”, convertido posteriormente en popular serie televisiva.
1974.- Haile Selasie, el último emperador de Etiopía, es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba.
1975.- La banda británica Pink Floyd publica su noveno álbum, «Wish you were here», uno de los álbumes más vendidos de la historia.
1989.- El primer ministro polaco Tadeusz Mazowiecki constituye el primer gobierno no comunista del país desde la II Guerra Mundial.
1992.- Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, es capturado en Lima (Perú).
2012.- Se lanza la aplicación de citas Tinder.
2014.- El atleta paralímpico surafricano Oscar Pistorius es declarado culpable de homicidio culposo por la muerte a tiros de su novia, la modelo Reeva Steenkamp.
2015.- El Partido Andalucista, la formación más importante del nacionalismo andaluz, aprueba su disolución tras 40 años de historia.
2017.- El Tribunal Constitucional español suspende la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana.
2023.- El ciclón Daniel se disipa y deja al menos 11.300 muertos y más de 10.000 desaparecidos en el noreste de Libia.
2024.- Primer paseo espacial de carácter comercial. El magnate Jared Isaacman sale de la nave Polaris Dawn de Space X.
NACIMIENTOS
1888.- Maurice Chevalier, cantante y actor francés.
1913.- Jesse Owens, atleta estadounidense, cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín.
1944.- Barry White, cantante estadounidense.
1954.- Vicente Belda, ciclista español.
1980.- Yao Ming, baloncestista chino.
1981.- Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.
1994.- Kim Nam-joon “RM”, músico surcoreano.
DEFUNCIONES
1977.- Steve Biko, activista sudafricano contra el apartheid.
1982.- Federico Moreno Torroba, compositor español.
1992.- Anthony Perkins, actor estadounidense.
2001.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.
2003.- Johnny Cash, cantante estadounidense.
2008.- David Foster Wallace, escritor estadounidense.
2009.- Norman Borlaugh, científico estadounidense, Nobel de la Paz.
2010.- Claude Chabrol, cineasta francés.
2013.- Ray Dolby, ingeniero estadounidense, inventor del sistema de sonido.
2014.- Ian Paisley, reverendo y político norirlandés. EFE
