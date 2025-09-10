The Swiss voice in the world since 1935

Efemérides del 12 de septiembre

Este contenido fue publicado en
3 minutos

En un 12 de septiembre, pero de 2005, Israel culmina la retirada completa de su personal militar en la franja de Gaza y pone fin a su presencia en la zona desde 1967.

Otras Efemérides:

1910.- El compositor y director de orquesta austriaco Gustav Mahler estrena la Sinfonía número 8 en Munich (Alemania).

1943.- Un comando de las SS alemanas libera al dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en el monte Gran Sasso, a cien kilómetros de Roma.

1949.- El doctor Theodor Heuss es elegido presidente de la nueva República Federal Alemana, el sector germano occidental posterior a la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

1953.- El senador estadounidense John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier se casan en la iglesia St. Mary en Newport (Rhode Island).

1958.- El físico Jack S. Kilby presenta en Estados Unidos el primer circuito integrado (microchip), base de la tecnología moderna.

1959.- La popular serie televisiva Bonanza se estrena en Estados Unidos.

1972.- El japonés Gō Nagai publica el manga “Mazinger Z”, convertido posteriormente en popular serie televisiva.

1974.- Haile Selasie, el último emperador de Etiopía, es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba.

1975.- La banda británica Pink Floyd publica su noveno álbum, «Wish you were here», uno de los álbumes más vendidos de la historia.

1989.- El primer ministro polaco Tadeusz Mazowiecki constituye el primer gobierno no comunista del país desde la II Guerra Mundial.

1992.- Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, es capturado en Lima (Perú).

2012.- Se lanza la aplicación de citas Tinder.

2014.- El atleta paralímpico surafricano Oscar Pistorius es declarado culpable de homicidio culposo por la muerte a tiros de su novia, la modelo Reeva Steenkamp.

2015.- El Partido Andalucista, la formación más importante del nacionalismo andaluz, aprueba su disolución tras 40 años de historia.

2017.- El Tribunal Constitucional español suspende la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana.

2023.- El ciclón Daniel se disipa y deja al menos 11.300 muertos y más de 10.000 desaparecidos en el noreste de Libia.

2024.- Primer paseo espacial de carácter comercial. El magnate Jared Isaacman sale de la nave Polaris Dawn de Space X.

NACIMIENTOS

1888.- Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1913.- Jesse Owens, atleta estadounidense, cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín.

1944.- Barry White, cantante estadounidense.

1954.- Vicente Belda, ciclista español.

1980.- Yao Ming, baloncestista chino.

1981.- Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.

1994.- Kim Nam-joon “RM”, músico surcoreano.

DEFUNCIONES

1977.- Steve Biko, activista sudafricano contra el apartheid.

1982.- Federico Moreno Torroba, compositor español.

1992.- Anthony Perkins, actor estadounidense.

2001.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

2003.- Johnny Cash, cantante estadounidense.

2008.- David Foster Wallace, escritor estadounidense.

2009.- Norman Borlaugh, científico estadounidense, Nobel de la Paz.

2010.- Claude Chabrol, cineasta francés.

2013.- Ray Dolby, ingeniero estadounidense, inventor del sistema de sonido.

2014.- Ian Paisley, reverendo y político norirlandés. EFE

doc/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR