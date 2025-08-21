Egipto acusa a Israel de ignorar la propuesta sobre Gaza y cometer un «error de cálculo»

3 minutos

El Cairo, 21 ago (EFE).- Egipto acusó este jueves a Israel de ignorar la propuesta ofrecida recientemente por los mediadores para una tregua en la Franja de Gaza, que ha sido aceptada por el grupo islamista Hamás, y advirtió de un «error de cálculo» del Gobierno israelí que «resultará en una mayor escalada (bélica) en la región».

El ministerio de Exteriores egipcio, en un comunicado, condenaba así los planes israelíes de ocupar la ciudad de Gaza, que consideró «un nuevo paso para consolidar su ocupación ilegal de territorios palestinos y una flagrante violación del derecho internacional».

«Esto refleja la total indiferencia de Israel hacia los esfuerzos de los mediadores y el acuerdo propuesto para lograr un alto el fuego, la liberación de rehenes y prisioneros, y el flujo de ayuda humanitaria» en la Franja de Gaza, dijo la nota.

Consideró que «esta arrogancia del poder (…) para favorecer intereses políticos o falsas creencias constituye un grave error de cálculo derivado del declive y la debilidad del sistema de justicia internacional».

El comunicado también advirtió de que los planes israelíes de ocupar Gaza y no responder a la propuesta de Egipto y Catar «conducirán a una mayor escalada en la región», cuyas «nefastas consecuencias se prolongarán durante años en las relaciones entre los pueblos de la región (de Oriente Medio), e incluso en la paz y la seguridad regionales e internacionales».

Egipto, Catar y Estados Unidos, que median entre Israel y Hamás, esperan la respuesta del Gobierno israelí a una nueva propuesta que ofrecieron a ambos bandos el pasado lunes, y que fue aceptada el día siguiente por Hamás.

Según los mediadores, el nuevo plan estipula una pausa de 60 días durante la que el movimiento islamista liberará a diez rehenes vivos y 18 cadáveres de israelíes a cambio de un número de presos palestinos, entre otros puntos.

Durante ese tiempo, Hamás congelará sus actividades militares e Israel replegará sus tropas en Gaza para permitir el ingreso y la distribución de ayuda a los civiles, mientras continúan las negociaciones para un acuerdo global para el fin de la guerra, que ha provocado la muerte de más de 62.000 personas solo en la Franja.

El comunicado de Exteriores egipcio instó a la comunidad internacional a «intervenir urgentemente para poner fin a la guerra israelí en Gaza y detener los crímenes cometidos contra civiles palestinos inocentes allí».

Asimismo, exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU «asuma sus responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a fin de evitar un mayor deterioro de la situación en la región y la exacerbación de la inestabilidad en Oriente Medio como consecuencia de las flagrantes y sin precedentes violaciones israelíes». EFE

