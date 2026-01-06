Egipto aprueba un acuerdo de extradición y asistencia mutua en materia penal con España

2 minutos

El Cairo, 6 ene (EFE).- El Consejo de Ministros egipcio aprobó este martes dos acuerdos entre el Ministerio de Justicia egipcio y español de extradición y de asistencia mutua judicial en materia penal.

Así lo informó en un comunicado el Consejo de Ministros en su página oficial de Facebook, en el que aseguró que los acuerdos que tienen como objetivo fortalecer la cooperación entre los dos países en investigaciones y enjuiciamientos criminales transfronterizos.

El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros español aprobó el acuerdo por el que se autoriza la firma del acuerdo entre España y Egipto sobre asistencia judicial mutua en materia penal, según dijo Moncloa en un comunicado.

Añadió que la suscripción de este acuerdo tiene como finalidad «establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional en materia penal que facilite la prestación de asistencia judicial entre ambos países promoviendo así la seguridad jurídica en las relaciones mutuas».

Por otra parte, aprobó la autorización de la firma del acuerdo de extradición entre ambos países, con el fin de «reforzar las relaciones entre ambos Estados y regular la figura de la extradición».

«Así, recoge los delitos que dan lugar a extradición, siendo su concesión obligatoria salvo en determinados supuestos, como en el caso de los delitos políticos. El documento establece el procedimiento de extradición, recogiendo un procedimiento simplificado, en caso de consentimiento formal de la persona reclamada», se apunta.

En 2020, Egipto pidió la extradición por supuestos delitos fiscales del contratista egipcio Mohamed Ali, residente en España, tras haber incitado unas protestas populares un año antes que se saldaron con miles de detenidos, pero la entrega fue rechazada por la Audiencia Nacional española en 2024. EFE

