Egipto confirma la muerte de 14 migrantes egipcios en un barco hundido cerca de Grecia

El Cairo, 16 dic (EFE).- Egipto anunció este martes la muerte de 14 de sus ciudadanos que viajaban junto con otros migrantes indocumentados en un barco que se hundió en el Mediterráneo oriental cerca de la isla griega de Creta.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, ese departamento «sigue el incidente de un barco de migración ilegal que zarpó el 7 de diciembre desde un país vecino (probablemente Libia) con destino a Grecia, con 34 migrantes ilegales de distintas nacionalidades a bordo, entre ellos 14 egipcios que murieron».

La nota no especifica la fecha o las circunstancias del hundimiento del barco, si bien afirma que el titular de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, «ha ordenado mantener contactos a alto nivel con las autoridades griegas para ofrecer ayuda a las personas que han sido rescatadas (con vida) y repatriar los cadáveres de aquellos que han muerto».

También llama a los ciudadanos egipcios a «no caer en las trampas de las bandas de inmigrantes ilegales y a seguir las normas legales de los países a los que deseen viajar a través de pedir visados de entrada y evitar así la repetición de incidentes similares».

Durante los últimos meses la isla de Creta ha visto un repunte en la llegada de inmigrantes irregulares, sobre todo desde las costas libias, situadas a unos 300 kilómetros al sur de Creta.

En lo que va de año, unos 42.000 inmigrantes irregulares llegaron a Grecia, 16.700 de ellos a Creta, según datos de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). EFE

