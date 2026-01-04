Egipto coordina con dirigentes palestinos mecanismos de la nueva fase del plan para Gaza

El Cairo, 4 ene (EFE).- El jefe de la Inteligencia egipcia, Hasan Rashad, abordó este domingo en El Cairo con su homólogo palestino, Majed Faraj, y el vicepresidente palestino, Hussein al Sheij, los mecanismos para implementar la segunda fase del plan de paz en la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente palestina en la capital egipcia.

El informante, que pidió el anonimato, aseguró que la delegación palestina acudió al encuentro con el objetivo de «fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre ambas partes», en el marco de la implementación de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, sostuvo que la reunión se produce en un «momento delicado» en Oriente Medio y que ambas partes buscan «activar mecanismos de cooperación conjunta para afrontar los crecientes desafíos y amenazas a la seguridad», sin dar más detalles.

Indicó que Egipto -principal mediador de la tregua junto a Catar y Estados Unidos- y Palestina se centran ahora en la segunda fase, incidiendo en «la búsqueda de soluciones políticas y de seguridad para establecer la estabilidad en los territorios palestinos».

La segunda fase del acuerdo de paz en Gaza recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción del devastado enclave palestino y la creación de un Gobierno de transición.

A finales del mes pasado, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, confió en anunciar este mes de enero el inicio de la segunda fase, sin embargo, todavía no se ha hablado de fechas concretas.

Pese a ello, la fuente aseguró que «la nueva fase requiere una coordinación precisa en materia de seguridad entre todas las partes implicadas para garantizar resultados tangibles sobre el terreno».

El informante también destacó la «importancia de la colaboración con Egipto, considerándola un pilar fundamental en los esfuerzos por mantener la seguridad palestina», al tiempo que destacó que «estas reuniones contribuyen a fortalecer la confianza mutua y a unificar esfuerzos entre ambas partes».

Los mediadores mantienen contactos con las partes en conflicto para acelerar el inicio de la segunda fase del acuerdo de alto al fuego.EFE

