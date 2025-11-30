Egipto forma a cientos de palestinos para una futura policía en Gaza

Egipto está formando a cientos de policías palestinos para que, una vez finalizada la guerra, se integren en una fuerza de seguridad en la Franja de Gaza, informó a la AFP un responsable palestino.

La puesta en marcha de un plan de formación para 5.000 policías palestinos fue anunciada en agosto por el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, durante un encuentro con el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa.

Las primeras sesiones de formación, que duran dos meses, se llevaron a cabo en marzo en El Cairo para más de 500 agentes. Desde septiembre se han reanudado para cientos de participantes más, indicó el responsable palestino, que habló bajo condición de anonimato.

«Queremos un cese permanente de la guerra (…) y estamos deseosos de servir a nuestro país y a nuestros conciudadanos», declaró a la AFP un policía palestino de 26 años, que se mostró «muy contento» de haber participado.

El objetivo es tener una fuerza de seguridad «independiente, leal únicamente a Palestina y que no esté sometida a alianzas u objetivos externos».

Los alumnos formarán parte de una fuerza de 5.000 policías gazatíes remunerados por la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, precisó el responsable palestino.

«Hemos recibido una formación operativa excelente, con equipos modernos para la vigilancia de las fronteras», explicó un teniente palestino que también pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, al igual que el resto de personas entrevistadas por la AFP.

Este oficial, que abandonó Gaza con su familia en 2024, explicó que había recibido una formación centrada en las «consecuencias» del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, y en los «daños» que este había causado a la causa palestina.

Los cursos también hacen hincapié en el papel de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como único representante legítimo de los palestinos y en la «protección del sueño de creación» de un Estado palestino.

– Acuerdo entre movimientos palestinos –

A finales de 2024 los movimientos palestinos, incluidos los dos principales, el Fatah de Mahmud Abás y Hamás, acordaron en negociaciones patrocinadas por Egipto crear una fuerza de aproximadamente 10.000 policías.

La mitad recibirán formación de Egipto y la otra mitad proceden de la policía de Gaza, bajo la autoridad de Hamás desde 2007.

El acuerdo prevé que esta fuerza sea supervisada por un comité de tecnócratas aprobado por los movimientos palestinos y encargado de administrar la Franja de Gaza cuando finalice la guerra.

Un alto dirigente de Hamás confirmó a la AFP que el movimiento islamista apoya «los detalles relacionados con la seguridad y la gestión de la Franja de Gaza» acordados durante esas conversaciones.

El plan del presidente estadounidense, Donald Trump, que permitió la entrada en vigor de un frágil alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, también contempla este aspecto.

Con el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 17 de noviembre, está previsto el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino.

Entre otras misiones, esta fuerza tendrá la tarea de desmilitarizar Gaza, garantizar la seguridad de las fronteras con Israel y Egipto, y, a largo plazo, mantener la seguridad diaria.

Paralelamente al programa egipcio, la Unión Europea también prevé formar a 3.000 policías en Gaza, como ya lo hace en Cisjordania ocupada desde 2006, indicó a la AFP un responsable europeo.

Sin embargo, hay muchas incógnitas, empezando por el rechazo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a que Hamás o la Autoridad Palestina desempeñen un papel en la administración de Gaza tras la guerra.

Periodistas de la AFP han comprobado que Hamás cuenta con hombres armados que regulan la circulación y recogen denuncias de los habitantes, lo que, de facto, constituye una forma de mantenimiento del orden.

