El «Schwarzenegger tamil» arrasa en las urnas y conquista el motor industrial de India

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Nueva Delhi, 4 may (EFE).- La estrella de cine indio C. Joseph Vijay se ha convertido en la gran sorpresa de las elecciones regionales de la India al ganar los comicios en el estado sureño de Tamil Nadu, un triunfo que emula los saltos de la gran pantalla a la política de figuras internacionales como Arnold Schwarzenegger.

Apenas dos años después de anunciar su retiro del cine para entrar en la política, el partido de Vijay, el TVK, consiguió este lunes la mayoría de los 234 escaños de la asamblea estatal, virtualmente asegurando su elección como próximo jefe de Gobierno en uno de los principales motores industriales y polos de manufactura de la India.

La victoria del «Comandante», apodo que Vijay arrastra por sus papeles de héroe de acción, supone un revés para las ambiciones del primer ministro, Narendra Modi, de extender su influencia en un sur históricamente esquivo para su formación.

Nacido en una familia de cineastas, Vijay consolidó una carrera de tres décadas como uno de los actores mejor pagados del país antes de lanzar su formación política en 2024 bajo una ideología de «justicia social laica».

Su campaña logró capitalizar el fervor de sus fanáticos para romper con casi 70 años de dominio de los dos partidos tradicionales de la región.

El fenómeno de los actores-políticos es una tradición arraigada en Tamil Nadu, donde figuras como MG Ramachandran también gobernaron tras dejar el cine, pero la irrupción de Vijay destaca por su rapidez y por haber desafiado todas las encuestas que no preveían su mayoría.

El ascenso de la estrella de cine se produce tras una tensa campaña marcada incluso por una estampida en uno de sus mítines que dejó 41 muertos el pasado septiembre.

En Tamil Nadu, cuna de la industria cinematográfica conocida como Kollywood, los actores son en ocasiones referentes morales e iconos de justicia que encarnan las aspiraciones del pueblo.

Además de Tamil Nadu, otros cuatro territorios de la India comenzaron este lunes el recuento de voto, en unos comicios que dan cuenta de la fuerza de Modi y su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP).

Mientras el BJP perdió en el sur frente al «Comandante», logró una victoria aplastante en Bengala Occidental y mantuvo el control en Assam, mientras que el opositor Congreso Nacional Indio se impuso en los territorios de Kerala y Puducherry. EFE

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