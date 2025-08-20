El 68 % de los rusos creen que Putin y Trump llegaron a un entendimiento en Alaska

Moscú, 20 ago (EFE).- El 68 % de los rusos cree que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, llegaron a un entendimiento durante su reciente cumbre en Alaska, según una encuesta difundida este miércoles.

«El 49% de los encuestados cree que los presidentes de Rusia y Estados Unidos llegaron más bien a un entendimiento mutuo durante las conversaciones en Alaska y el 19% cree que definitivamente se logró dicho entendimiento», señala el sondeo, citado por el portal Gazeta.ru.

Al mismo tiempo, el 28% de los encuestados opinó que no hubo entendimiento entre los líderes de Rusia y Estados Unidos en la cumbre de Alaska, que tuvo lugar el 15 de agosto.

A la vez, más de la mitad de los rusos (el 54%) señaló que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos mejorarán tras la reunión de Putin y Trump.

Las negociaciones entre los dos mandatarios tuvieron lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage, y se prolongaron cerca de cuatro horas.

Fue el primer encuentro entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024 y desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Según dijo este martes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien acompañó al jefe del Kremlin en Alaska, el encuentro con Trump se celebró en una «buena atmósfera» y llevó a un «mayor entendimiento» de las causas del conflicto en Ucrania por parte de Estados Unidos.EFE

