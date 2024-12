El año de Argentina, España y Rodri

7 minutos

Iñaki Dufour

Madrid, 23 dic (EFE).- Ganadora de la Copa América 2024, la selección de Argentina termina el año en la cima del mundo, con una hegemonía del balón sólo discutida por España, vencedora de la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos de París y del Balón de Oro, que correspondió a Rodri Hernández, entre el absoluto dominio del Real Madrid de la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental y junto a la primera Copa Libertadores del Botafogo.

El liderato mundial de selecciones, según la clasificación de la FIFA, corresponde a la ‘Albiceleste’, la vigente campeona del mundo y doble de América en el ciclo desde 2021 hasta 2024.

No ganaba dos Copas América seguidas desde los 90. Lo ha hecho de nuevo ahora, culminado con la victoria de Lionel Messi y compañía en la edición disputada en Estados Unidos el pasado verano, con el gol de Lautaro Martínez en la prórroga de la final contra Colombia (1-0). El cuarto título de la ‘Scalonetta’ de Lionel Scaloni.

En contraste, la selección brasileña reflexiona, hace autocrítica y asume sus fiascos más recientes. No pasó de cuartos en Catar 2022, eliminada por Croacia en los penaltis, ni fue más allá de esa ronda en la Copa América 2024. De sus últimos 20 partidos, entre amistosos y competiciones, ganó menos de la mitad: ocho. Lejos de su historia. No conquista un Mundial desde 2022. Y solo se ha adjudicado dos Copas América en los últimos 20 años.

El alivio viene de sus clubes. La Copa Libertadores ha sido de su país en sus últimas seis ediciones. En 2024, por el Botafogo, campeón por primera vez en su historia de este torneo, sobre el Atlético Mineiro por 3-1. En inferioridad numérica desde el minuto 2, los goles de Luiz Henrique, Alex Telles y Júnior Santos rebasaron la historia del club de Rio de Janeiro.

También fue campeón de liga. Un ‘doblete’ para la eternidad. En la Intercontinental, en cambio, fue eliminado por el Pachuca. Era su partido número 74 del año 2024. El Real Madrid cerrará el año con 57 entre todas las competiciones, mientras aguardan los dos su participación en el próximo Mundial de Clubes del 15 de junio al 13 de julio de 2025, que dispara la cantidad de encuentros aún más en los jugadores.

«No hay cuerpo que aguante jugar cada 68 horas, por más entrenado que esté, mejor alimentado que esté o haga lo que haga. Al final, toco madera, las cosas vienen y no son casualidad. Nos tenemos que adaptar hasta que no aguantemos más. Es una pena que a veces no se piensa en el jugador, cuando yo creo que es necesario hacerlo», señaló José María Giménez, central del Atlético de Madrid y de la selección uruguaya, este diciembre.

Cada vez, más voces desde los jugadores advierten del sobre esfuerzo constante que los provoca el calendario, más aún los internacionales, con lesiones cada vez más frecuentes, como las roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla. La sufrió el internacional español Rodrigo Hernández el pasado septiembre de 2024. En el año de su coronación.

El año de oro de Rodri

Ejemplo de medio centro que lo domina prácticamente todo, campeón y mejor jugador de la Eurocopa, el año situó al centrocampista del Manchester City como el mejor de todos los futbolistas del planeta. El 29 de octubre, en una gala en París, sin Vinicius -segundo y posteriormente elegido ‘The Best’ por la FIFA-, alcanzó a sus 28 años una cota inusitada para el fútbol español desde Luis Suárez Bahamontes con el Inter en 1960.

Después de 447 partidos como profesional, entre los 84 del Villarreal, los 47 del Atlético de Madrid, los 56 de la selección española y los 260 del City, donde completó su evolución formidable como medio centro a las órdenes de Pep Guardiola, con 11 títulos más uno de rojiblanco, su Eurocopa lo catapultó a un lugar privilegiado, al que solo llegan los elegidos.

La evidencia ya del cambio de era en el fútbol, percibido desde hace más de un año pero patente realmente en la última elección del Balón de Oro. Ya no figura Lionel Messi entre los favoritos. Tampoco Cristiano Ronaldo. Desde 2008 hasta 2023, el argentino logró ocho condecoraciones como el mejor de la temporada, el portugués consiguió otros cinco y solo alteraron el duopolio Karim Benzema, en 2022, y Luka Modric, en 2018.

Es un nuevo tiempo ahora. El momento de Rodri, Vinicius -campeón de Europa con el Real Madrid y ganador del ‘The Best’ 2024 por delante de Rodri-, el goleador Erling Haaland, Kylian Mbappé… Son los mejores ahora. Los aspirantes a la eternidad.

Ni la Francia de Mbappé ni la Alemania de Kroos

Rodri también fue el mejor de todos en Alemania 2024. La cuarta Eurocopa de la historia de España, con él como líder indispensable dentro del grupo formado por Luis de la Fuente, que ganó todos y cada uno de sus duelos en el torneo hasta proclamarse campeón en la final frente a Inglaterra entre la admiración mundial y el deslumbrante y trepidante brillo de Lamine Yamal o Nico Williams.

No fue ni la Francia de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, retirado de los ‘blues’ tras un torneo por debajo de las expectativas, que terminó en semifinales contra España. Ni la Alemania de Toni Kroos, fuera en cuartos, en el último servicio de un centrocampista prodigioso, retirado al término del torneo. Ni la Portugal de Cristiano Ronaldo, aplacado en los cuartos de final por los penaltis. Ni la Inglaterra de Harry Kane, desconsolada en la final. España reina de nuevo, como en 2008 y 2012. Y como antes hizo por primera vez en 1964.

España también reinó en el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París, vencedora también incontestable, en la final con más goles de la historia, con el 5-3 con el que sobrepasó a la selección anfitriona. Sergio Camello, atacante del Rayo, marcó los dos goles definitivos en la prórroga para dar el oro a España 32 años después de Barcelona 92.

El dominio español en Europa es una evidencia también a nivel de clubes, con el Real Madrid en la Liga de Campeones, ganador por decimoquinta ocasión de la competición más grande de clubes. El título lo culminó en la final contra el Borussia Dortmund, con los goles de Dani Carvajal (también campeón de la Eurocopa con España) y Vinicius… y la enorme figura de su portero: Thibaut Courtois. También logró la Supercopa ante el Atalanta, ganador de la Liga Europa, y terminó el año con la conquista de la Copa Intercontinental frente al Pachuca (3-0).

En Alemania fue el año del salto de Xabi Alonso, también centrocampista fantástico en el pasado, con una visión, una precisión y un desplazamiento extraordinario, y ahora entrenador de éxito irrebatible, capaz de dirigir al Bayer Leverkusen a la primera Bundesliga de su historia, por encima del poder del Bayern Múnich. Además, la ganó sin una sola derrota. La Serie A italiana fue para el Inter, más que superior a todos. Y la Ligue 1 francesa para el París Saint Germain en el primer curso al mando de Luis Enrique Martínez y en la última campaña al servicio del club de Mbappé, fichado por el Real Madrid. EFE

id/nam