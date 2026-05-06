El activista español-palestino Abukeshek comienza una huelga seca y deja de beber agua

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Jerusalén, 6 may (EFE).- El activista español-palestino Saif Abukeshek, detenido por Israel en aguas internacionales como parte de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a la Franja de Gaza, comenzó este miércoles una huelga seca y dejó de beber agua como forma de protesta.

Según confirmó a EFE su defensa, Abukeshek se niega a beber desde por la mañana, lo que se suma a la huelga de hambre que mantiene desde el jueves 30 de abril junto al activista también detenido de nacionalidad brasileña Thiago Ávila.

Abukeshek y Ávila comparecieron este miércoles ante un tribunal de la ciudad israelí de Bersheeba que acogió una vista de apelación a la prórroga de su detención policial decretada ayer martes por un juez israelí.

Durante dicha vista, en la que el tribunal rechazó el recurso, Abukeshek comunicó a sus abogados que ha decidido dejar de beber agua desde la mañana.

El abogado de Adalah -su equipo legal- Moatasem Zidan explicó a EFE que durante la vista las abogadas de los dos activistas volvieron a alegar que su detención en aguas internacionales fue ilegal, ya que contraviene el derecho internacional y la ley del mar.

El juez, indicó Zidan, rechazó estos argumentos afirmando que Israel sí tiene la potestad para ello, aunque no indicó las razones por las que la ostentaría.

Zidan destacó que avalar dicha detención daría «mano libre» a las autoridades israelíes a detener a cualquier persona fuera del territorio israelí en casos parecidos, lo cual sienta a su juicio un peligroso precedente.

Según un comunicado de Adalah, sus abogadas defendieron en la audiencia que «una detención legal en estas circunstancias requeriría una extradición formal» y que «los activistas fueron secuestrados de un buque con bandera italiana, lo que los coloca bajo jurisdicción italiana».

«La operación constituye una clara violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que estipula que solo el Estado del pabellón puede ordenar la detención o el embargo de un buque, incluso con fines de investigación. El gobierno italiano ya ha condenado la acción israelí por considerarla ilegal», añaden.

Los dos activistas, que son los únicos conducidos a Israel de los 175 que fueron capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales cercanas a Grecia -el resto fueron desembarcados en las costas griegas-, se enfrentan a una investigación de los servicios de inteligencia internos israelíes (Shin Bet) sobre varios delitos, algunos de terrorismo.

Se trata de la primera vez que delitos penales se imputan a detenidos de una flotilla rumbo a la Franja de Gaza, que hasta el momento solo se habían enfrentado a procedimientos administrativos de expulsión del territorio israelí.

Tras el rechazo de este miércoles del recurso de apelación, tendrán que volver a comparecer el domingo 10 de mayo ante un juez de la localidad costera de Ashkelón (sur de Israel), donde permanecen detenidos, que decidirá si volver a prorrogar su detención o dejarlos en libertad. EFE

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