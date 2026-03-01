El aeropuerto de Los Ángeles cierra su espacio aéreo a helicópteros

2 minutos

Washington, 28 feb (EFE).- La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense ha cerrado completamente el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) a todos los helicópteros, incluyendo los que pertenecen a la policía, los bomberos o emergencias médicas.

Estas nuevas restricciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad en torno a aeropuertos del país tras el accidente acaecido el año pasado en Washington junto al aeropuerto Ronald Regan, en el que un vuelo comercial y un helicóptero militar colisionaron, lo que resultó en la muerte de todos los ocupantes de ambas aeronaves, 67 en total.

La propia FAA ha explicado en un comunicado que está realizando una «revisión proactiva de seguridad a nivel nacional» en aeropuertos «con tráfico mixto de helicópteros y aviones» y que, aunque aún no se ha decidido si las operaciones de helicópteros en torno a LAX quedarán restringidas de manera definitiva, mientras se está realizando la evaluación «los controladores de tráfico aéreo prohibirán con mayor frecuencia la entrada al espacio aéreo de LAX» a los operadores de helicópteros «en función del volumen y la complejidad del tráfico que estén gestionando, así como de las incidencias diarias en el espacio aéreo».

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha confirmado la vigencia de estas restricciones y pilotos de helicóptero del sur de California han explicado a medios locales que las actuales limitaciones suponen de momento el cierre completo del espacio aéreo de LAX para todos los helicópteros ya que todas las solicitudes de vuelo comenzaron a ser denegadas esta semana por los controladores.

Representantes de los servicios de emergencias médicas han declarado a medios que la medida puede afectar negativamente al transporte de órganos humanos para trasplante, que debe hacerse con gran prontitud para garantizar que los órganos permanezcan en buen estado y sean viables para trasplante. EFE

asb/nvm