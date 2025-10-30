El afgano que mató a dos personas en un parque de Alemania ingresará en un psiquiátrico

Berlín, 30 oct (EFE).- El hombre que el pasado mes de enero mató con un cuchillo a un niño de dos años y a un hombre de 41 en un parque de Aschaffenburg, en el sur de Alemania, deberá ingresar de manera permanente en un centro psiquiátrico, según decidió este jueves la Audiencia Territorial de la ciudad del mismo nombre, que había comenzado a juzgarle el pasado 16 de octubre.

El magistrado presidente del tribunal ordenó el internamiento del condenado, según confirmó a EFE la portavoz de la Audiencia Territorial, Felicitas Behütuns.

El ataque, que se dirigió contra un grupo de niños de una escuela infantil que visitaba un parque, causó consternación en Alemania y dio un vuelco a la campaña electoral a las elecciones legislativas, que desde entonces se centró en la temática migratoria.

Tanto la fiscalía como la defensa del condenado, un ciudadano afgano de 28 años identificado como Enamullah O., habían solicitado que fuera internado en un hospital psiquiátrico.

Según la cadena regional Bayerischer Rundfunk, la fiscalía alegó que O. no había actuado debido a una motivación extremista sido en un acceso de locura y que sigue representando un peligro «total» para el público, pues a su enfermedad mental se suman su adicción a los estupefacientes y su aislamiento social.

El abogado de oficio, por su parte, indicó que no es previsible que el condenado -que al inicio del proceso afirmó haber tenido un «demonio en la cabeza» en el momento de los hechos- reciba el alta, puesto que sus posibilidades de mejora son ínfimas.

También un perito psiquiátrico declaró durante el proceso que O. sufre esquizofrenia paranoide y que «hay una probabilidad muy, muy alta de que cometa más actos agresivos», de acuerdo con Bayerischer Rundfunk.

En enero, O. atacó con un cuchillo de cocina a un grupo de niños que paseaban con sus educadoras y a los transeúntes que intervinieron para ayudarles, acabando con la vida de un pequeño de dos años, de nacionalidad marroquí, y de un hombre alemán de 41 que trató de detener al atacante.

También hirió de gravedad a una niña de dos años de origen sirio y a otro alemán de 73 años.

El caso provocó un terremoto político, al trascender que el afgano había protagonizado diversos incidentes violentos con anterioridad -por ejemplo, había amenazado con un cuchillo a mujeres refugiadas del mismo centro en el que vivía- y tenía a sus espaldas tres ingresos en hospitales psiquiátricos.

Tras llegar a Alemania en 2022 como solicitante de asilo, había sido investigado por la policía en más de 20 ocasiones por diversos delitos, y en el momento de los hechos hubiera debido estar en prisión debido al impago de varias multas, pero su ingreso se aplazó por cuestiones administrativos. EFE

