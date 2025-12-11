El alcalde de Bilbao aboga por defender la democracia frente a los populismos y la tiranía

Bruselas, 11 dic (EFE).- El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, abogó este jueves por defender la democracia «cuando la política no está en su mejor momento» frente al populismo y la tiranía, en la presentación del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a Nivel Local en Bruselas.

Este observatorio busca reforzar la democracia local mediante la supervisión, el análisis y la respuesta a las amenazas a las que se enfrentan los representantes electos en toda Europa, y tendrá su espacio de trabajo en la sede de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), en Bilbao.

«Creo que es muy importante defender la democracia y la política, porque fuera de la democracia y la política quedan a un lado los populismos y al otro la tiranía. Y yo me quedo con la democracia y la política», manifestó Aburto a los medios antes de la firma del protocolo de este organismo.

Basándose en una colaboración entre el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), la Universidad Bocconi de Milán (Italia), el Ayuntamiento de Bilbao, la EUDEL y el Gobierno Vasco, el observatorio combinará la investigación, la defensa y el apoyo entre pares para «crear un entorno democrático más seguro y resistente».

«Hay una preocupación por la situación de violencia digital por la intromisión en la vida pública, por el sufrimiento que están teniendo líderes locales en el ejercicio de su profesión o de su servicio a la ciudadanía», dijo Aburto.

La eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia afirmó en el acto que los líderes locales «se enfrentan a problemas reales: seguridad, vivienda, servicios sociales, vida cotidiana. Y por eso están tan cerca de la gente, más cerca de la presión, de los ataques, de la intimidación».

También valoró la importancia del observatorio «no solo para analizar los problemas, sino para inspirar soluciones. Para reconstruir la confianza. Para demostrar que el respeto es más fuerte que el odio. Que el diálogo es más fuerte que el miedo». EFE

