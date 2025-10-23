El alcalde de Nueva York, Eric Adams, respalda al independiente Andrew Cuomo en elecciones

2 minutos

Nueva York, 23 oct (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, respaldará este jueves al candidato independiente a reemplazarlo, el exgobernador Andrew Cuomo, frente al aspirante del partido demócrata y favorito, Zohran Mamdani, dos días antes de abrirse el voto temprano para las elecciones locales.

«Puedo confirmar que el alcalde respaldará al exgobernador Andrew Cuomo como alcalde y pretende hacer campaña a su lado», dijo a los medios locales el portavoz de Adams, Todd Shapiro, que está ultimando una agenda de presentaciones conjuntas.

Adams es alcalde por el Partido Demócrata, pero se desligó de este e intentó presentarse a la reelección por la vía independiente tras su controvertido acercamiento al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que ordenó al Departamento de Justicia retirarle unos cargos por corrupción en un aparente ‘quid pro quo’.

El alcalde finalizó su campaña a la reelección hace un mes y despejó la contienda entre Mamdani, un joven asambleísta de propuestas progresistas, y Cuomo, un veterano político asociado al ‘establishment’ que intenta resucitar su carrera tras un escándalo de acoso sexual y tras perder las primarias contra el primero.

Adams, antes de retirarse, negó a la prensa haber recibido presiones del Gobierno de Trump y llamó a Cuomo «serpiente» y «mentiroso», pero ayer, tras el último debate electoral entre los candidatos, ambos escenificaron su reconciliación y un anticipado respaldo político al sentarse juntos en un partido de baloncesto.

Desde que Mamdani ganó las primarias, Trump ha sido extremadamente crítico con el candidato socialdemócrata de 33 años, a quien tilda de «comunista» y al que ha amenazado con arrestar y deportar -nació en Uganda pero tiene ciudadanía estadounidense- y retirarle fondos federales locales si gana.

Trump llegó a afirmar esta semana que prefiere «a un demócrata que a un comunista» como alcalde, pero dijo prever que Mamdani supere a Cuomo.

En el tramo final de la campaña, las encuestas arrojan una ventaja de dos dígitos a Mamdani sobre Cuomo, la última de ellas de Patriot Polling, con un 43 % frente a un 32 % en intención de voto, mientras que el candidato republicano Curtis Sliwa tiene un apoyo residual en esta ciudad que es bastión demócrata.

Las elecciones a la Alcaldía de Nueva York son el 4 de noviembre, pero este sábado se abre la opción del voto temprano, que dura nueve días. EFE

nqs/jco/fpa