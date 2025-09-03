The Swiss voice in the world since 1935

El alcalde de Nueva York niega haber recibido oferta de Trump para retirarse de reelección

Nueva York, 3 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, negó este miércoles haber recibido una oferta de un cargo en la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, para retirar su candidatura a la reelección el próximo noviembre y favorecer así las posibilidades del exgobernador Andrew Cuomo.

La supuesta oferta, aún imprecisa en sus detalles, fue desvelada hoy por los diarios The New York Times y New York Post, cada uno con sus propias fuentes.

El portavoz de la campaña de Adams, Todd Shapiro, descalificó esa información: «No creáis ese ruido, (Adams) no se va a retirar de la contienda».

Tanto Adams como Cuomo pertenecen al Partido Demócrata, pero concurren como independientes al ser Zohran Mamdani el elegido en las primarias de ese mismo partido, un joven candidato que ha hecho bandera de la lucha contra la carestía de la vida en Nueva York.

Según los dos diarios, la oferta de un cargo por parte de Trump también se ha hecho extensiva al candidato republicano Curtis Sliwa, quien no la negó, pero descartó por completo su retirada.

«Solo me interesa un trabajo, que es el de ser elegido alcalde de Nueva York. No me voy a retirar, y punto», dijo al portal The City.

Las presuntas ofertas de Trump se justificarían porque tanto Adams como Sliwa tienen porcentajes de intención de voto pequeños, de menos de dos dígitos, pero le quitarían apoyos a Cuomo, por el momento el mejor situado en las encuestas para disputar la alcaldía al izquierdista Mamdani.

Aun así, Cuomo está muy por detrás de Mamdani en los sondeos electorales, lo que ha comenzado a sembrar la inquietud en medios conservadores por las supuestas intenciones de Mamdani de ir no solo contra el gran capital, sino también contra los pequeños negocios y la libre empresa en general.

Trump no ha ocultado su animadversión por Mamdani, al que ha calificado de «lunático 100 % comunista» y ha escrito que «tiene a todos los tontos apoyándole». EFE

fjo/syr/lar

