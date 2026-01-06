El aliado ultranacionalista de Erdogan califica de «bandolerismo» la captura de Maduro

Ankara, 6 ene (EFE).- El líder ultranacionalista turco Devlet Bahceli, aliado del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha calificado este martes de secuestro y bandolerismo la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de EEUU.

El dirigente ultra afirmó ante diputados de su partido, el MHP, que esa captura, cuya legalidad han puesto en duda expertos juristas y líderes políticos, «es quizá un caso de bandolerismo, piratería y secuestro nunca visto en la Historia».

El tono de Bahceli, cuyo partido asegura al islamista AKP de Erdogan la mayoría absoluta, ha sido mucho más duro que el del presidente, que ayer dijo que había pedido al presidente Donald Trump evitar la desestabilización de Venezuela y que sigue apoyando «al pueblo amigo» en su lucha por la paz, el bienestar y el desarrollo».

Bahceli ha afirmado que la captura de Maduro significa poner la legalidad internacional «en el fondo del cubo de la basura».

El aliado de Erdogan llegó a comparar este arresto con el fallido golpe de Estado que sufrió el presidente turco en 2016, y dijo que mantenerse callado sobre Venezuela es un acto de cobardía.

Bahceli calificó la captura de «ataque ilegítimo e ilegal» y de acto de «tiranía».

«Los nuevos objetivos de Trump son México, Colombia, Panamá, Cuba, Canadá y Groenlandia», advirtió el dirigente ultra, que acusó al presidente estadounidense de haber perdido la prudencia y la moral, y a EE. UU. de pretender solo controlar materias primas y «saquear».

La oposición turca ha recriminado a Erdogan su silencio inicial sobre la captura de Maduro, que el presidente rompió sólo ayer con ese mensaje en el que pidió respetar la legalidad internacional pero evitó criticar a Trump.EFE

