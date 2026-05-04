El alquiler supera en 218 euros el salario mínimo en capitales de la UE, según sindicatos

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Bruselas, 4 may (EFE).- El alquiler de un apartamento de hasta dos dormitorios en las capitales de la Unión Europea cuesta de media 218 euros más al mes que el salario mínimo interprofesional, según un análisis del Instituto Sindical Europeo (ETUI) publicado este lunes.

La brecha es especialmente pronunciada en Praga, Lisboa y Dublín, donde el coste medio del alquiler supera en más de 700 euros al salario mínimo, y en Atenas, Bratislava, Budapest y La Valeta, donde la diferencia rebasa los 400 euros.

En Madrid, el alquiler medio asciende a 1.721 euros frente a un salario mínimo de 1.381 euros, lo que supone una diferencia de 340 euros mensuales.

Fuera de las capitales, el alquiler medio representa el 42 % del salario mínimo a escala nacional. En cinco países -Malta, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Estonia- los trabajadores con menor retribución destinan más de la mitad de su sueldo al arrendamiento.

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), a la que pertenece el instituto, ha aprovechado la publicación para exigir a los gobiernos de la UE que congelen los precios del alquiler, incrementen la inversión pública en vivienda social y tengan en cuenta los costes de la vivienda al fijar los salarios mínimos.

«La desconexión entre el alquiler y el salario es completamente insostenible», afirmó en un comunicado la secretaria general de la ETUC, Esther Lynch.

La ETUC reclama la aplicación plena de la directiva europea de salario mínimo de 2022, que obliga a los estados miembros a elaborar planes para extender la negociación colectiva al 80 % de los trabajadores, y pide que los costes de vivienda se incorporen como criterio formal a la hora de fijar las tasas nacionales.

«Cuando se suman los costes crecientes de la energía y los alimentos, los trabajadores se ven obligados a endeudarse para cubrir necesidades básicas y no tienen prácticamente renta disponible», afirmó Lynch.

La confederación sindical exige además regulaciones que congelen los alquileres y protejan a los inquilinos frente a la explotación y los desahucios, así como un incremento de la inversión pública en vivienda social.

Para financiarla, pide que la UE revise las normas de ayudas de Estado, que actualmente limitan la capacidad de los gobiernos para subvencionar la vivienda sin que Bruselas lo considere una distorsión de la competencia.

El estudio, basado en datos de Eurostat, se publica un día antes de un acto conjunto de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda, en el marco del Plan de Vivienda Asequible de diciembre de 2025.

Bruselas tiene pendiente presentar la propuesta legislativa que desarrollará el plan, la Ley de Vivienda Asequible, cuyo período de consultas cerró el pasado 3 de abril. EFE

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