El América vence con apuros a las Pumas UNAM y sigue de líder con paso perfecto

2 minutos

México, 17 ago (EFE).- Las Águilas del América vencieron este domingo con sufrimiento por 2-3 a unas irreverentes Pumas de la UNAM, para mantenerse como líderes con paso perfecto en el torneo Apertura 2025 del fútbol femenino de México.

En la continuación de la séptima jornada, Kiana Palacios, la española Irene Guerrero y Scarlett Camberos, las dos últimas de penalti, anotaron por el equipo del entrenador español Ángel Villacampa, en tanto Ana Mendoza y la portuguesa Stephanie Ribeiro descontaron por las universitarias.

América fue mejor en la primera mitad y lo confirmó en el marcador con un gol de zurda de Palacios desde fuera del área, en una distracción de la defensa rival.

Pumas salió con líneas adelantadas a la segunda parte y necesitó menos de tres minutos para darle la vuelta al marcador. Ante un equipo que en seis partidos llevaba un gol encajado, las universitarias anotaron dos, de Mendoza y Ribeiro.

En el minuto 47 Mendoza hizo uno de los goles más bellos de lo que va de campeonato, de derecha, casi desde la mitad de la cancha; y en el 49 Ribeiro hizo el 2-1, de derecha cruzado, con complicidad de la guardameta española Sandra Paños.

Cuando mejor estaba Pumas, las Águilas aseguraron la victoria con dos penaltis bien ejecutados por Guerrero, en el minuto 60; y Camberos, en el 63.

Con siete victorias en siete partidos, 28 goles a favor y tres en contra, América lidera con 21 unidades, cinco más que el Tigres UANL, segundo, que perdió el viernes por 2-3 ante el campeón Pachuca.

Charlyn Corral y las nigerianas Ohale Osinachi e Ihezuo Chinwendu convirtieron por las monarcas de liga, en tanto María Sánchez y Diana Ordóñez anotaron por Tigres.

La española Lucía García convirtió este sábado dos goles para darle al Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde una victoria por 3-1 sobre el Santos Laguna.

García, dos veces, y Christina Burkenroad le dieron el triunfo a las Rayadas que impusieron condiciones en su estadio y subieron al cuarto lugar.

Un rato antes la venezolana Enyerliannys Higuera anotó un gol de zurda, a la salida de la portera, para darle al San Luis un triunfo por 1-2 sobre el Tijuana.

Este domingo, las Chivas de Guadalajara visitarán al Atlas y el Toluca al Juárez.

El León recibirá este lunes al Querétaro, Mazatlán al Puebla y Necaxa a Cruz Azul. EFE

