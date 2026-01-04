El apagón por el incendio sospechoso de ser provocado en Berlín durará hasta el jueves

(actualiza con información sobre posible motivación política y reivindicación)

Berlín, 4 ene (EFE).- El apagón en Berlín resultado de un incendio en una infraestructura eléctrica investigado como sospechoso de ser provocado y de tener una motivación política durará hasta el próximo jueves 8 de enero, informó Stromnetz Berlin, la empresa responsable de la red de electricidad en la capital germana.

«Las primeras reconexiones se lograron durante la noche del 3 al 4 de enero», pero «se prevé que el reabastecimiento de todos los clientes se complete el jueves 8 de enero», indicó la empresa a través de su página web, después de que miles de berlineses se vieran desprovistos de electricidad el sábado por un incendio.

El sábado se estimaba que quedaron sin electricidad unos 50.000 hogares debido a las consecuencias del incendio contra cables y un soporte de cableado.

La Policía de Berlín ha desplegado un dispositivo en la zona afectada, en el suroeste berlinés, con 330 agentes.

Fuentes policiales consultadas por EFE este domingo señalaron que la Oficina para la Investigación Criminal (LKA) se ha hecho cargo de la investigación, lo que podría indicar que hubo una posible motivación política en el incendio.

El sábado, la Policía recibió un documento reivindicando la autoría del incendio, y el diario local ‘Berliner Tageszeitung’ señaló que los investigadores sospechan de que lo ocurrido se deba a un acto de extremismo de izquierdas.

El diario ‘Bild’, el más leído de Alemania, informó de que el texto de reivindicación lo firma el llamado ‘Grupo Volcán’, que el pasado mes de agosto reivindicó una quema de cables contra la red ferroviaria en el oeste de Alemania que causó restricciones significativas entre las ciudades de Düsseldfort y Duisburgo.

El pasado mes de septiembre, un incendio contra torres de electricidad en el suroeste de Berlín dejó a decenas de miles de usuarios sin luz durante días, en otro acto reivindicado por un grupo de extrema izquierda llamado ‘Algunos Anarquistas’. EFE

