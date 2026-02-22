El argentino Benedetto vuelve al gol tras dos años y da el triunfo al Barcelona

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 21 feb (EFE).- El delantero argentino Darío Benedetto puso fin a una sequía goleadora de más de dos años al anotar este sábado el gol del triunfo por 1-0 del Barcelona de Guayaquil sobre Técnico Universitario, en la primera jornada de la Liga Pro de Ecuador.

El atacante, de 35 años, necesitó apenas doce minutos en la cancha para volver a marcar.

Aprovechó un rebote del portero argentino Santiago Razzeto, que no pudo contener un disparo de Joao Rojas, tras haber ingresado al minuto 60 en sustitución del uruguayo Sergio Núñez.

Benedetto llegó esta temporada al club por pedido del técnico venezolano César Farías.

Aunque debutó en el campeonato ecuatoriano este sábado, ya había sido titular el pasado miércoles en la derrota por 0-1 ante Argentinos Juniors en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

En otro encuentro sabatino, Mushuc Runa rescató un empate 1-1 en su visita al Aucas, de Quito.

El conjunto local se adelantó con un penalti del boliviano Bruno Miranda, pero el defensa panameño Manuel Gamboa igualó el marcador.

El delantero Ronie Carrillo desperdició dos claras ocasiones para Mushuc Runa, mientras Aucas terminó con nueve jugadores tras las expulsiones del juvenil Virgilio Olaya, al minuto 77, y del colombiano Steven Tapiero en el tiempo añadido.

La primera jornada continuará este domingo con los partidos Macará-Leones, Delfín-Deportivo Cuenca e Independiente del Valle-Guayaquil City, y concluirá el lunes con Libertad-Manta. El encuentro entre Universidad Católica y Emelec fue suspendido. EFE

