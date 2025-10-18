El argentino Brunetta anota tres goles en triunfo del Tigres UANL 5-3 sobre el Necaxa

Monterrey (México), 18 oct (EFE).- El argentino Juan Brunetta convirtió tres goles este viernes para encabezar el ataque del Tigres UANL, que superó por 5-3 al Necaxa, en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la decimotercera jornada del torneo, Brunetta anotó tres veces, su compatriota Ángel Correa, una; y Diego Laínez, una. Por Necaxa, con muchos errores a la defensa, descontaron el colombiano Díber Cambindo, en dos ocasiones, y Ricardo Monreal.

En el estadio de su rival, el Necaxa salió a proponer en el primer tiempo y en el 18 sorprendió al favorito Tigres con un gol de pierna derecha de Cambindo a pase del argentino Tomán Badaloni.

Brunetta, en su mejor día de lo que va del campeonato, le dio la vuelta al marcador con un remate de zurda en el 24 a pase del campeón mundial argentino Correa, el 1-1; y con un soberbio remate desde fuera del área en el 36, hizo el 2-1.

Cambindo apareció en el 45+1 con un gol de derecha a pase del argentino Agustín Palavecino, pero Brunetta retomó la ventaja para el cuadro de casa con un gol de derecha, con asistencia de Ozziel Herrera.

Tigres fue por más en el segundo tiempo; en el 59 Herrera incrustó la pelota en el palo y en el 63 Correa anotó de derecha a pase de Diego Sánchez.

Cuando Tigres se veía más seguro, Monreal acercó a Necaxa al aceptar en el 73 un servicio de Cambindo y anotar de derecha.

Los dos cuadros se volcaron al ataque en los últimos minutos. Tigres sacó ventaja de las facilidades de la zaga rival y de cabeza convirtió el quinto gol de los locales.

Con el resultado los Tigres subieron al tercer escaño con siete victorias, cinco empates, una derrota y 26 puntos, dos menos que el líder Toluca. Con nueve unidades, el Necaxa es decimosexto y penúltimo.

Un poco antes el italiano de origen brasileño Joao Pedro convirtió su noveno gol del campeonato en la victoria del San Luis, 2-0 sobre el Atlas.

Pedro anotó un penalti en el minuto 22 para alcanzar al portugués Paulinho en el liderato de los goleadores y Oscar Macías convirtió de cabeza a pase del uruguayo Juan Sanabria en el 43, con lo que subieron al San Luis al décimo lugar.

La jornada empezó hoy con la victoria del Puebla, 4-3 sobre los Xolos de Tijuana, en un partido aburrido en la primera mitad y con todas las anotaciones en la segunda.

Carlos Baltazar, dos veces, Ricardo Marín y Álvaro de la Rosa convirtieron por Puebla, en tanto Kevin Castañeda, en dos ocasiones, y el español de ascendencia marroquí Mourad El Ghezouani descontaron por los Xolos.

La fecha 13 concluirá este sábado, cuando el líder Toluca recibirá al Querétaro y el sublíder América al Cruz Azul, en el derbi de la capital.

Además, el Monterrey del defensor español Sergio Ramos recibirá a los Pumas UNAM, Santos Laguna al León, Juárez FC al Pachuca y Guadalajara al Mazatlán.EFE

