El argentino Jorge Célico construirá a Deportivo Cuenca pensando en la Sudamericana 2026

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 31 dic (EFE).- El argentino Jorge Célico, quien fue presentado este miércoles como nuevo técnico del Deportivo Cuenca, afirmó que construirá al equipo pensando en la Copa Sudamericana de 2026.

«Podemos adquirir el modelo de juego que el entrenador quiere sobre el equipo o que quiere que en el equipo funcione, pero eso se construye jugando y vamos a darle forma pensando en la Copa Sudamericana», precisó durante una rueda de prensa.

Añadió que están tratando de «armar de nuevo un plantel que pueda ser competitivo» y que no han «parado de trabajar para buscar los mejores exponentes en el equipo».

Célico afirmó que conoce sobre la crisis económica que afecta a varios clubes locales, entre ellos el Cuenca, pero mostró optimismo de cara a la nueva temporada. «Va a ser un gran año, no solo en lo deportivo sino en lo estructural».

El técnico de 61 años, excampeón del Sudamericano Sub-20 con Ecuador en Chile 2019, llegó al club en reemplazo de su compatriota Norberto Araujo, con el que el equipo accedió a la próxima Sudamericana.

Indicó que los trabajos de pretemporada comenzarán el próximo 12 de enero y que espera con ansias la mayor cantidad de partidos amistosos previo al arranque de la fase local del torneo sudamericano contra el Libertad, el próximo 4 de marzo.

El exentrenador de El Nacional, Universidad Católica, Barcelona, Emelec, entre otros, prometió a los fanáticos cuencanos «un trabajo consciente, dedicado y honesto» en procura del cupo a la fase de grupos de la Sudamericana 2026. EFE

rm/cbs/car