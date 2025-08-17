El argentino Larcamón asevera que el invicto de Cruz Azul no debe maquillar sus fallas

2 minutos

México, 16 ago (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, subrayó este sábado que el invicto que mantiene su equipo hasta la quinta jornada del Apertura no debe ocultar sus fallas ofensivas.

«Estar invicto y tener ese rendimiento nos exige hacer una valoración inteligente para no ocultar las fallas frente al marco que tenemos. Estamos en pañales en términos de preparación. Hoy nos complicamos un partido que debimos definir de manera más amplia», puntualizó el técnico al final del triunfo de su equipo 3-2 sobre Santos Laguna.

La Máquina tomó la iniciativa en este partido. Anotó gracias a Carlos Rodríguez y a los uruguayos Ignacio Rivero y Gabriel Fernández. Santos respondió con los goles del chileno Bruno Barticcioto y del colombiano Cristian Dájome.

El equipo visitante se quedó con 10 jugadores desde el minuto 40, cuando fue expulsado el argentino Ramiro Sordo.

Larcamón criticó las opciones frente a la portería que sus dirigidos desaprovecharon para no terminar apurados.

«Hoy generamos muchas situaciones de gol que de manera increíble no terminaron en la red y que nos hubieran permitido tener un marcador más abultado. Estamos marcando menos de lo que merecemos por el volumen ofensivo que generamos, pero también es producto de nuestra falta de precisión», reconoció.

Con la victoria el Cruz Azul marcha en la segunda posición con tres triunfos y dos empates, a pesar de lo cual el entrenador argentino no se siente satisfecho.

«Hay problemas que debemos resolver, porque a pesar de tener 11 puntos de 15 disputados y ser uno de los equipos que mejor ha funcionado, tenemos muchos errores que debemos corregir; mantener el nivel es lo más complicado», concluyó.

En la sexta jornada del Apertura, La Máquina recibirá al campeón Toluca el próximo sábado. EFE

