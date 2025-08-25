El argentino Ocampos y los españoles Canales y Ramos llevan a Monterrey al liderato

2 minutos

México, 24 ago (EFE).- Monterrey, con goles de los españoles Sergio Canales y Sergio Ramos y del argentino Lucas Ocampo alcanzaron el liderato del torneo Apertura mexicano al cabo de la sexta jornada, que también elevó al italiano nacido en Brasil Joao Pedro a la vanguardia de la clasificación de goleadores.

El sábado, Monterrey llegó a 15 puntos de 18 posibles al golear a Necaxa con goles del argentino Ocampos y de los españoles Canales y Ramos.

Este domingo, en el cierre de la fecha, América venció por 2-4 al Atlas, resultado que subió al segundo puesto al equipo del entrenador brasileño André Jardine.

El uruguayo Brian Rodríguez, el español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin y el chileno Víctor Dávila sellaron la victoria. Descontaron el argentino Gustavo del Petre y el paraguayo Diego González.

Con un gol de Luka Romero el Cruz Azul se impuso, este sábado, por 1-0 al campeón Toluca.

Rayados, azulcremas y celestes bajaron del primero al cuarto lugar al Pachuca, que empató 1-1 con León. En cobros de penaltis, el marroquí Oussama Idrissi puso delante a los Tuzos, pero el panameño Ismael Díaz dejó todo igual.

La sexta fecha comenzó el viernes con la victoria de Juárez sobre Santos Laguna por 2-1, de Querétaro por 3-2 al San Luis, en tanto Tijuana-Guadalajara empataron 3-3.

En la derrota del San Luis, el italiano Joao Pedro, nacido en Brasil, convirtió un par de goles para llegar a seis y saltar al liderato de los anotadores, una diana más que Angel Sepúlveda, de Cruz Azul, y dos encima del argentino Germán Berterame, del Monterrey.

En el otro partido sabatino, Tigres empató 2-2 con Mazatlán.

Puebla empató hoy sin goles con Pumas.

El torneo Apertura abrirá este viernes su séptima jornada.

29.08: Juárez-Mazatlán, San Luis-Toluca y Puebla-Monterrey.

30.08: León-Querétaro, Santos Laguna-Tigres, Guadalajara-Cruz Azul y América-Pachuca.

31.08 : Pumas-Atlas y Tijuana-Necaxa. EFE

gb/hbr

(fotos)