El argentino Pablo Trapero estrenará en el festival de Toronto ‘& Sons’, con Bill Nighy

Toronto (Canadá), 12 ago (EFE).- El director argentino Pablo Trapero estrenará mundialmente su última película, ‘& Sons’, una coproducción entre el Reino Unido y Canadá, en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se celebra del 4 al 14 de septiembre.

El film, una adaptación de la novela homónima de David Gilbert y con un guion coescrito por la canadiense Sarah Polley (ganadora de un Óscar en 2023 por «Ellas hablan»-‘Women Talking’), está protagonizado por el británico Bill Nighy.

‘& Sons’ se centra en un escritor alcohólico, Andrew Dyer (Nighy), que decide reunir a todos sus hijos para una última reunión familiar, en la que revela un secreto que ha mantenido oculto durante décadas.

TIFF anunció este martes su programación completa para la 50 edición del festival, en la que se proyectarán 291 filmes (entre ellos 66 cortos), y que se iniciará oficialmente el jueves 4 de septiembre con el estreno mundial del documental ‘John Candy: I Like Me’ sobre la vida del legendario cómico canadiense.

El largometraje con el que cerrará este año el festival, considerado uno de los más importantes del mundo, es la comedia canadiense ‘Peak Everything’, de la directora Anne Émond.

Entre los estrenos mundiales de este año destacan las producciones españolas ‘El cautivo’, de Alejandro Amenábar; ‘Tre Ciotole’, de Isabel Coixet; y ‘Forastera’, ópera prima de la directora Lucía Aleñar Iglesias.

Otros estrenos mundiales son la colombiana ‘Noviembre’, de Tomás Corredor; ‘Oca’, de la mexicana Karla Badillo; la coproducción argentina ‘Las corrientes’, de Milagros Mumenthaler; ‘La hija cóndor’, del boliviano Álvaro Olmos Torrico; y ‘Bajo el mismo sol’, del dominicano Ulises Porra. EFE

